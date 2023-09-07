Курс юаня к доллару снизился до минимума за 16 лет

Сокращение спроса за рубежом и слабые потребительские расходы оказали влияние на бизнес, пишет Reuters. Мин Мин из Citic Securities отметил в разговоре с агентством, что недавнее ослабление юаня было в значительной степени обусловлено сильным долларом. Также на курс влияют смягчение денежно-кредитной политики и замедление темпов восстановления экономики.

По итогам августа экспорт из КНР сократился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже четвертый подряд месяц снижения. Импорт в Китай в августе также сократился — на 7,3%. Начиная с января импорт в годовом исчислении еще ни разу не показывал роста. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам восьми месяцев вырос на 32%, до $155,1 млрд.