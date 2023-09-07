ЦБ повысил курс доллара на 8 сентября до 98,2 рубля
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 8 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 98,1961 рубля, что на 35 копеек выше предыдущего показателя.
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 8 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 98,1961 рубля, что на 35 копеек выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 20 копеек, до 105,2776 рубля.
Официальный курс юаня практически не изменился и составил 13,3787 рубля.