16:12 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8 сентября до 98,2 рубля

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 8 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 98,1961 рубля, что на 35 копеек выше предыдущего показателя.

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Источник: Reuters

Официальный курс евро повышен на 20 копеек, до 105,2776 рубля.

Официальный курс юаня практически не изменился и составил 13,3787 рубля.

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