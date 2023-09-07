Белоруссия изменила механизм расчетов по своим еврооблигациям

Но исполнять обязательства в белорусских рублях власти страны будут только в отношении тех держателей, которые приобрели бумаги ранее 6 сентября 2022 г., не являются резидентами недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечат перевод евробондов при их погашении на счет Министерства финансов в депозитарии-нерезиденте. Изменения в постановление были опубликованы сегодня утром на национальном правовом портале Белоруссии.

«Указанный порядок применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении национального банка как финансового агента правительства, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех владельцев еврооблигаций», — говорится в релизе на сайте белорусского минфина.

Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: власти страны ссылались на те же санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в долларах. Но летом 2022 г. Минск ввел временный порядок выплат: было решено платить в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном Беларусбанке.

Но даже с таким механизмом большая часть российских инвесторов выплаты не получила.

После внедрения механизма выплат в белорусских рублях вместо долларов новым испытанием для инвесторов стало получение этих денег со спецсчетов в Белоруссии. Для этого кредитор должен был самостоятельно открыть счет в местном банке и затем представить в Беларусбанк пакет документов, подтверждающих основание для перевода туда причитающихся ему денег (выписку со счета депо в своем депозитарии и др.). После этого Беларусбанк по согласованию с минфином осуществляет перевод средств, и обязательства признаются исполненными надлежащим образом.

Помимо выплат в рублях белорусские власти предусмотрели возможность исполнения обязательств по еврооблигациям «на альтернативной основе», но только с согласия владельцев бумаг: путем их выкупа за 30% от номинала или замены на «клонов», размещенных на внутреннем рынке.

Альтернативные способы исполнения обязательств осуществляются через Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг (депозитарий-агент) на основании заявок по формам, которые содержатся в приложении к постановлению совета министров и нацбанка. Эти заявки представляются держателем еврооблигаций в депозитарий-агент или депозитарий-нерезидент с приложением документов, подтверждающих права на еврооблигации и идентифицирующих держателя бумаг (копия удостоверения личности, выписка со счета депо и др.). Держателем еврооблигаций в постановлении признается как владелец бумаг, так и банк-резидент, профучастник-резидент, депозитарий-нерезидент и др.

Мосгорсуд 6 сентября прекратил рассмотрение иска российского инвестора Александра Марченкова против белорусского минфина из-за еврооблигаций. Марченков пытался взыскать с минфина Белоруссии около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами. Мосгорсуд прекратил производство по иску Марченкова, сочтя, что данный спор не относится к компетенции российских судов ни по месту нахождения ответчика, ни по месту исполнения им платежных обязательств. Но, как сообщил «Ведомостям» Марченков, он подаст новый иск — на этот раз в Арбитражный суд Москвы, а также опротестует решение Мосгорсуда.