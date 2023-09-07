Банк России сообщил о росте международных резервов на $3 млрд за неделю

«Объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составил $583,5 млрд, увеличившись за неделю на $3 млрд, или на 0,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки», — говорится в сообщении.

По данным на 25 августа объем резервов равнялся $580,5 млрд. При этом год назад, по данным на 2 сентября, резервы составляли $561,9 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.