06:00 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Маск занял у SpaceX $1 млрд в октябре 2022 года

Как сообщает газета, неизвестно, для чего бизнесмен брал кредит, однако в конце того же месяца он закрыл сделку на $44 млрд по приобретению Twitter.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 сентября. Илон Маск обратился за кредитом в размере $1 млрд к SpaceX, в которой является исполнительным директором, примерно в то время, когда приобретал компанию Х, ранее известную как Twitter. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно изученным изданием документам, компания по производству космической техники SpaceX одобрила Маску заем, который был обеспечен частью его акций компании, в октябре 2022 года.

Неизвестно, для чего Маск брал кредит, однако предприниматель быстро расплатился по нему, вернув SpaceX сумму с процентами уже в ноябре. 27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter.

Маск и компания SpaceX не ответили на просьбу издания о комментарии.

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