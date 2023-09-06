Урожай устриц смыло дождем. Грозит ли российскому рынку дефицит моллюсков

В 2022 году объем рынка устриц составил примерно 5 тыс. тонн. По данным Росрыболовства, основная часть пришлась именно на Приморский край. Заменить такого поставщика другие производители, ни российские, ни зарубежные, даже вместе взятые, не смогут, подчеркнул основатель группы компаний «Жемчужина» Александр Ежель:

Если не будет тайфунов в ближайшие три года, то популяция побережья будет восстанавливаться. Исследовать дальние банки еще не было возможности, потому что вода мутная, и водолазы еще не смогли осмотреть морское дно и оценить ущерб.

Но в общем отрасль пострадала на ближайшие 36 месяцев. В частности, внутренний рынок недополучит 3 тыс. тонн, и возместить этот объем нечем.

Мавритания, Марокко и другие страны не смогут поставлять продукцию на российский рынок в необходимом количестве.

Также, по данным источников РБК, пострадали и плантации гребешка. Между тем собеседники «Ъ FM» отмечают, что пока водолазы основательно не исследовали берега Приморья переживать из-за устриц не стоит, в особенности ресторанам центральной России, подчеркнул исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«В стране есть несколько районов выращивания устриц. Приморье, конечно, хорошо, но это далеко, и в основном устрицы возят в Москву с черноморского побережья, включая Крым».

Но производители в этом регионе вряд ли смогут похвастаться урожаем. В 2022 году в Краснодарском крае произвели 10 тонн устриц, что почти на 48% меньше, чем в 2021-м. Причина сокращения объемов — санкции: хозяйства не могут закупить сырье для выращивания моллюсков.

Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе отмечает, что на дальневосточном побережье есть хозяйства, которые находятся дальше от Владивостока и не пострадали в этом году, а, значит, проблем с поставками устриц быть не должно:

«Есть Камчатка, Сахалин. У нас в “Моремании” проблем с поставками нет. Да и не во всех ресторанах дальневосточные устрицы вообще используются. В премиум-сегменте предпочитают более мелкие виды моллюсков, которые обитают в теплых морях. Все зависит от конкретных бухт. Приморские дожди могли затопить, например, две из них. И вот у двух компаний и возникнут проблемы с урожайностью устриц, в отличие от остальных».

Основатель ресторанов «Мясо & Рыба» и омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов соглашается, что надежда на регулярные и качественные поставки есть, если из-за ливней пострадали не все бухты Приморья:

«Нельзя весь Дальний Восток залить пресной водой. Это может коснуться, например, каких-то окрестностей города Владивостока. Устрицы обитают в совершенно разных бассейнах, и я очень надеюсь на то, что проблемы как-то локально затронули небольшое количество моллюсков. У нас в целом поставки идут достаточно долго, но вообще все рестораны нашей сети в первую очередь используют дальневосточную устрицу. Поэтому, конечно, мы очень зависимы от этой ситуации. Но сначала надо разобраться с наличием моллюсков как таковым, вообще есть ли они в наличии».

Возможно, надо будет смещать акцент и переходить на африканскую устрицу, чего бы совершенно не хотелось. Она дороже и не такая вкусная.

Вместе с тем дальневосточные производители отмечают, что без дефицита в сентябре не обойдется. Магазины, рынки и рестораны недополучат моллюсков, а, значит, могут вырасти и цены.

Яна Загоровская