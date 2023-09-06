Слабая иена вновь ведет японский рынок вверх
Накануне азиатские рынки торговались разнонаправленно.
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Накануне азиатские рынки торговались разнонаправленно.
В Китае рынок вновь демонстрировал просадку, хотя сектор недвижимости пытался расти. Официальные СМИ КНР пишут о необходимости снять ограничения на продажу и покупку недвижимости, а также убрать ценовые ограничения в нецентральных городах.
Благодаря этому сектор недвижимости в Гонконге повышался на 3%. Однако просадка технологичного сектора на 1,5% портила картину дня в Hang Seng.
Ослабление иены до 147,4 за доллар помогло японскому рынку расти. Бумаги Toyota Motor прибавляли почти 2%, Advantest Corp. — 2,7%, Tokyo Electron — 1,6%, а Honda Motor — 1,9%. Акции Inpex повышались на 2,1% вслед за дорожающей нефтью.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».