09:53 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Слабая иена вновь ведет японский рынок вверх

Накануне азиатские рынки торговались разнонаправленно.

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Андрей Кочетков Макроэкономист
Источник: Reuters

В Китае рынок вновь демонстрировал просадку, хотя сектор недвижимости пытался расти. Официальные СМИ КНР пишут о необходимости снять ограничения на продажу и покупку недвижимости, а также убрать ценовые ограничения в нецентральных городах.

Благодаря этому сектор недвижимости в Гонконге повышался на 3%. Однако просадка технологичного сектора на 1,5% портила картину дня в Hang Seng.

Ослабление иены до 147,4 за доллар помогло японскому рынку расти. Бумаги Toyota Motor прибавляли почти 2%, Advantest Corp. — 2,7%, Tokyo Electron — 1,6%, а Honda Motor — 1,9%. Акции Inpex повышались на 2,1% вслед за дорожающей нефтью.

По состоянию на 8:20 мск:

  • NIKKEI 225 — 33189,55 п. (+0,46%),
  • Hang Seng — 18385,13 п. (-0,39%),
  • hanghai Composite — 3151,44 п. (-0,09%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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