Слабая иена вновь ведет японский рынок вверх

В Китае рынок вновь демонстрировал просадку, хотя сектор недвижимости пытался расти. Официальные СМИ КНР пишут о необходимости снять ограничения на продажу и покупку недвижимости, а также убрать ценовые ограничения в нецентральных городах.

Благодаря этому сектор недвижимости в Гонконге повышался на 3%. Однако просадка технологичного сектора на 1,5% портила картину дня в Hang Seng.

Ослабление иены до 147,4 за доллар помогло японскому рынку расти. Бумаги Toyota Motor прибавляли почти 2%, Advantest Corp. — 2,7%, Tokyo Electron — 1,6%, а Honda Motor — 1,9%. Акции Inpex повышались на 2,1% вслед за дорожающей нефтью.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33189,55 п. (+0,46%),

Hang Seng — 18385,13 п. (-0,39%),

hanghai Composite — 3151,44 п. (-0,09%).

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