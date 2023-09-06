Минфин рассчитывает заместить евробонды до конца года

Мамонов надеется, что ведомство не будет затягивать процесс замещения до декабря. «Как только будет сформирована структура сделки, оценим инвесторский спрос и поймем, как правильно было бы реализовать, сразу перейдем к действиям», — резюмировал чиновник.

В июле министерство сообщило о подготовленных поправках в законопроект о замещении обращающихся евробондов на новые выпуски с аналогичными условиями. Поправки допускают возможность замещения госдолга на условиях, предусматривающих передачу всех прав, если перевод эмитенту замещаемых бумаг невозможен из-за действий иностранных государств или финансовых организаций. Решение о необходимости замещения того или иного выпуска будет принимать правительство.

Год назад Владимир Путин утвердил временный порядок выплат по евробондам. Согласно механизму, обязательства считаются исполненными, если платеж произведен в рублях в эквиваленте стоимости долга в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.

Но в мае президент подписал новый указ, по которому российские эмитенты евробондов до начала 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации.

Дополнительно выпускать бумаги можно неограниченное число раз. Параметры новых бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, доходу, графику купонных выплат и номиналу. Если держатели евробондов не приобрели бумаги в течение срока их размещения, то исполнение обязательств осуществляется российскими юрлицами путем передачи денежных средств в определенном советом директоров ЦБ РФ порядке.

С начала 2023 г., по данным Мосбиржи, замещающие облигации составляют треть от корпоративных облигаций в стакане, при этом основным источником ликвидности в долговом рынке стали физлица, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме РБК. Доля физлиц на долговом рынке сейчас составляет 66%, добавила она.

На 1 августа объем внешнего обьема госдолга России в иностранной валюте составлял 56,2 трлн руб., из которых на госгарантии приходится 18,4 трлн руб.