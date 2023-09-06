ЦБ и Мосбиржа будут бороться с геймификацией низколиквидных акций

Габуния назвал эти практики одной из особенностей последнего времени, подчеркнув, что их нельзя назвать массовым явлением. Он отметил, что это происходит в эшелонах, где не очень большая ликвидность.

По его словам, инвесторы начинают играть в игру «давайте разгоним бумагу, кто первым выпрыгнет, попробуем что-нибудь на этом заработать».

При этом зампред ЦБ подчеркнул, что все-таки биржа — это не казино, регулятор совместно с Мосбиржей будет работать над тем, чтобы подобные практики прекращались, потому что должно быть доверие к цене, доверие к практикам, которые проводятся на рынке. В частности, должен быть заслон от инсайда и различных форм манипулирования. Он также выразил надежду на то, что за счет этого будет происходить удлинение горизонта инвестирования.

Ранее ЦБ в своем докладе «Обзор рисков финансовых рынков» обратил внимание на то, что влияние социальных сетей и блогеров на инвесторов растет. В 2022 г. ЦБ выявил факты манипулирования с использованием телеграмм-каналов ценами акций таких компаний как «Россети Юг», «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Саратовэнерго».

Регулятор подчеркивал, что в публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков, например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями. Эти публикации могут приводить к необоснованным сделкам со стороны частных инвесторов, указывал ЦБ.

Мосбиржа уже использует некоторые механизмы контроля над изменением котировок. В частности, она распространила действие дискретных аукционов на акции второго и третьего эшелонов, и намерена дорабатывать этот механизм. Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. При этом цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.