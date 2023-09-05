В России захотели ликвидировать микрофинансовые организации

«Около 15 млн наших граждан — в безнадежных долгах перед кредитными организациями, в том числе микрофинансовыми. И именно МФО занимаются беспощадным, хищническим ростовщичеством, загоняя людей в беспросветную долговую кабалу. Их грабительские проценты на протяжении последних лет понемногу ограничивают, с 1 июля максимальная накрутка — уже не 365%, а 292%», — отметил парламентарий.

По его словам, это все равно «запредельная цифра».

«МФО — это кредитная мясорубка, которая перемалывает наших граждан и создает очевидные социальные риски. Нужно остановить этот конвейер долгов и упразднить микрофинансовые организации в нынешнем виде», — сказал Миронов.

При этом не предполагается полного отказа от микрофинансирования. Согласно проекту, микрозаймы могут существовать в виде меры социальной поддержки под эгидой государства. То есть когда на базе банков с госучастием запускается линия социальных микрозаймов по ставке не выше 5% — для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми. Государство может и обязано предложить альтернативу всем тем людям, которые сегодня попадают в тиски МФО, подытожил Миронов.

Впервые «эсеры» подняли вопрос о необходимости ликвидации МФО в 2015 году. Законопроект несколько раз вносился в Госдуму, но не был принят.