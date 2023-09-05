Немецкая SAP до конца года прекратит поддержку своего софта в России

Немецкий разработчик промышленного софта SAP уведомил российских клиентов, что до 31 декабря отключит их от поддержки своего ПО, сообщил «Коммерсантъ», ознакомившийся с письмом компании. До истечения контрактов останется возможность пользоваться только облачными сервисами. С 4 сентября такие же письма получили почти 100 клиентов SAP, которые пользуются поддержкой систем компании, уточнил осведомленный источник издания.

SAP официально объявил об уходе с российского и белорусского рынков в марте 2022 года, в июне сообщил о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ. В октябре 2022 года стало известно, что SAP отложил планы уйти из России до конца года: по данным источников Reuters, компания не смогла найти покупателя на российский бизнес.

В декабре 2022 года бывшие сотрудники офиса SAP в России учредили ООО «ЛАБ СП», которое занимается поддержкой продуктов SAP и разрабатывает собственный софт. «Мы полностью готовы к тому, чтобы поддерживать российских клиентов», — заявил «Коммерсанту» гендиректор «ЛАБ СП» Павел Деверилин.

SAP — один из крупнейших в мире поставщиков систем для управления ресурсами предприятия, на российском рынке по состоянию на начало 2022 года его доля достигала 60%. В числе клиентов SAP — «Газпром», Сбербанк и «Норникель», отмечал Reuters. Одним из крупнейших клиентов SAP в России было ОАО «РЖД», подчеркивает «Коммерсантъ». В компании изданию сообщили, что сейчас не используют поддержку SAP, «вся техподдержка обеспечивается отечественными организациями».

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, перевести управление организацией с немецкого софта на российский — выполнимая, но сложная задача. «Полноценного аналога SAP в России пока нет», — рассказал изданию источник на IT-рынке. Он добавил, что решения SAP, как правило, используются в качестве центральных систем, которые обеспечивают базовые процессы предприятия. «Ключевой риск перехода с них — фактически полная остановка работы», — пояснил он.