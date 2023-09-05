13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин ждет почти 300 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре

Федеральный бюджет России в сентябре может получить 279,12 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина.

Наверх
Источник: Reuters

Нефтегазовые доходы в августе снизились на 20,78%, до 642,7 млрд руб., по сравнению с июлем. Тогда они составили 811,3 млрд руб. В июне доходы были на уровне 528,6 млрд руб.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило −2,96 млрд руб.», — добавили в ведомстве.

В течение первых семи месяцев нефтегазовая часть бюджета наполнялась более чем с 40-процентным отставанием от уровня прошлого года. Летом Минфин в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. Минэнерго хочет вернуться к несокращенным выплатам.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах McDonald`s вернуться в РФ
Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь