Минфин выступил против налоговых барьеров при возвращении компаний в Россию

«Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут — нет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чебесков отметил, что российские власти, напротив, приветствуют инвесторов, которые захотят выйти на российский рынок.

4 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ввести «налог за возвращение на рынок» для иностранных компаний, покинувших РФ, писали «РИА Новости». «Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — пояснил он.

На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В ходе пленарного заседания ПМЭФ в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не закрывает двери для тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок. Он отметил, что российские власти никого не выгоняли из страны, а даже, наоборот, предлагали оценить последствия такого шага. Путин подчеркнул, что у каждой иностранной компании «было право выбора».