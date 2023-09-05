Минфин подтвердил обсуждение изменений условий по льготной ипотеке

О планах повысить с 15 до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой ранее сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник. Власти также рассматривают снижение на 0,5 п.п. предельной величины субсидии кредитным организациям.

«Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку», — приводит слова Чебескова «Интерфакс».

Чиновник подчеркнул, что при действующей формуле, когда ключевая ставка растет, бюджет платит больше, а доходы банков увеличиваются. Речь идет о повышении первоначального взноса с 15 до 20%, отметил Чебесков, пояснив, что пока обсуждается корректировка в краткосрочной перспективе. В целом же власти думают над тем, как «сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным», добавил он.

Банки, как писали «Ведомости», выдают ипотечные кредиты с гоподдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной, 6% семейной ипотеке) и каждый месяц получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (сейчас — 12%), увеличенной на 2−5 п. п. в зависимости от программы (в среднем на 3 п. п.). Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.

Ипотека в этом году продолжила расти высокими темпами. Портфель жилищных кредитов, по данным ЦБ, увеличился за первые семь месяцев с начала года на 15% до 15,9 трлн руб.

Темпы роста выдачи новых займов с конца весны начали заметно ускоряться. За май банки выдали ипотечных кредитов на сумму 580 млрд руб., в июне сумма выросла до 626 млрд руб., а в июле — до 647 млрд руб. Причем рост выдачи кредитов по льготным программам ускорился. Займы с господдержкой составили 360 млрд руб. (+12% к июню).