11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго хочет вернуться к полным демпферным выплатам нефтяникам

Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, сообщили источники «Ъ».

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Источник: Reuters

Летом Минфин из-за недополучения нефтегазовых доходов добился, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо сократили вдвое и до конца 2026 года.

Демпфер остается главным инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива, которые держатся на исторических максимумах. За счет чего будут компенсированы расходы бюджета в случае возврата к полным выплатам, неизвестно. В Минфине заявили, что не знают о подобной инициативе.

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