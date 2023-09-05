07:13 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 16 августа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

Наверх
Источник: Reuters

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 97,065 рубля.

К 07:15 мск доллар немного ускорил рост до 97,27 рубля (плюс 0,41%). В то же время евро растет на 0,31%, поднимаясь до 105 рублей, юань — на 0,24%, до 13,332 рубля.

На открытии курс евро вырос на 23 копейки и составил 104,92 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 1 копейку и составил 13,31 рубля.

Доллар от TradingView
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Время показало, какой он "хороший". Он просто сумасшедший, причем очень опасный"
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь