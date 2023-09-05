Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 16 августа

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 97,065 рубля.

К 07:15 мск доллар немного ускорил рост до 97,27 рубля (плюс 0,41%). В то же время евро растет на 0,31%, поднимаясь до 105 рублей, юань — на 0,24%, до 13,332 рубля.