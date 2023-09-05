Цена Brent превысила $90 за баррель на фоне планов Москвы и Эр-Рияда продолжить сокращение добычи

По состоянию на 16:48 мск стоимость ноябрьского фьючерса Brent составляла $90,35 за баррель и росла на 1,517% по сравнению с ценой открытия торгов.

К этому времени цена октябрьских фьючерсов нефти WTI на бирже в Нью-Йорке достигла $87,2 за баррель, что выше стоимости ценной бумаги при открытии торгов на 1,92%.

Ранее сегодня, 5 сентября, Саудовская Аравия объявила, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с. Россия чуть позже сообщила о том, что продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Первоначально РФ решила сократить 500 тыс. б/с в августе, в результате морской экспорт сократился, по данным Kpler, до 3,1 млн б/с. В сентябре в условиях ремонтов НПЗ правительство РФ решило увеличить экспорт, сохранив сокращение поставок в 300 тыс. б/с. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259263&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.