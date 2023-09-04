00:38 (мск), источник: Известия

Иностранцы смогут получать выплаты на рыночных условиях при выходе из бизнеса РФ

Новый порядок выплат иностранным холдинговым компаниям (ИХК), которых через суд смогут исключить из участия в экономически значимой организации (ЭЗО), заработал с 4 сентября, узнали «Известия». Если ИХК совершает недружественные действия, то его права в ЭЗО могут быть приостановлены через арбитражный суд. Тогда иностранный холдинг может потребовать компенсацию.

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Источник: Reuters

В Минэке «Известиям» заявили, что для реализации этого положения разработали соответствующий проект постановления. Размер компенсации определяется на основании количества акций (долей) экономически значимой организаций, перешедших к ней.

«Фактически иностранным бенефициарам даже из недружественных государств предоставляется право выхода из экономически значимых организаций РФ на рыночных условиях», — сказал управляющий партнёр и основатель компании Vinder Law Office Артём Абрамов.

Ожидалось, что власти установят схему, аналогичную ранее действующим — дисконтирование к рыночной стоимости акций или добровольные выплаты в пользу государства, добавил он.

Новый механизм коснется в первую очередь тех иностранных компаний, прибыль которых имеет большое значение для бюджета страны, заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. К ним могут быть отнесены, например, «Яндекс» или фармацевтическая компания «Генериум», допустил он.

Сохранить работу ЭЗО важно по нескольким причинам: суммарный объем выручки, налогов, количества работников, пояснил партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов. По данным экспертов Йельского университета, после введения санкций Россию покинули более тысячи иностранных компаний.

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