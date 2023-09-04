Главный фактор понедельника: встреча Путина и Эрдогана

Совет директоров «Транснефти» в сентябре может рассмотреть вопрос о дроблении акций в 100 раз. Новость о сплите — позитивный драйвер, как для цены, так и для ликвидности. Бумаги «Транснефти» исторически были почти самыми дорогими на нашем рынке, и многие не могли их докупать в портфель из-за сложности управления долей этой компании в портфеле. Сейчас при дроблении бумаг список потенциальных инвесторов расширится. На новостях о сплите котировки приблизились к 140 000 руб. и почти отыграли июльский дивидендный гэп.