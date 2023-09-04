10:34 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главный фактор понедельника: встреча Путина и Эрдогана

Помимо встречи президентов России и Турции внимание инвесторов приковано к ситуации в «Транснефти» и рекордным показателям Globaltruck в конце прошлой недели, сообщил Финансам Mail.ru начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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Источник: Reuters

Сплит «Транснефти»

Совет директоров «Транснефти» в сентябре может рассмотреть вопрос о дроблении акций в 100 раз. Новость о сплите — позитивный драйвер, как для цены, так и для ликвидности. Бумаги «Транснефти» исторически были почти самыми дорогими на нашем рынке, и многие не могли их докупать в портфель из-за сложности управления долей этой компании в портфеле. Сейчас при дроблении бумаг список потенциальных инвесторов расширится. На новостях о сплите котировки приблизились к 140 000 руб. и почти отыграли июльский дивидендный гэп.

Невероятный разгон в Globaltruck

В пятницу акции Globaltruck оказались на втором месте по обороту с объемом торгов 11,4 млрд рублей — это треть от всей капитализации. Бумаги выросли на 71%, а в целом с конца июля цена подскочила уже примерно в 7 раз. В этом свете акции Globaltruck стали одной из самых популярных бумаг среди внутридневных трейдеров.

Капитализация сейчас составляет 33 млрд руб. При этом операционная прибыль компании за I полугодие составляет всего 0,44 млрд руб. Видна явная переоценка актива. Риски коррекции очень высокие, так как прошедшее ралли во многом может носить спекулятивный характер.
График IMOEX от TradingView

События сегодня

  • ОГК-2: состоится заседание совета директоров, в повестке которого есть вопрос допэмиссии акций. Подробности этого дополнительного размещения эмитент не раскрывает.
  • Московская биржа: выйдет отчет об оборотах за август. Ранее биржа сообщила, что в прошлом месяце на срочном рынке зафиксирована рекордная активность участников с оборотом 9 трлн руб.
  • ТМК: сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2023 г. На одну бумагу выплачивается 13,45 руб. или 5,1% по текущим котировкам.
  • Запланированы переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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