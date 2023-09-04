Главный фактор понедельника: встреча Путина и Эрдогана

Совет директоров «Транснефти» в сентябре может рассмотреть вопрос о дроблении акций в 100 раз. Новость о сплите — позитивный драйвер, как для цены, так и для ликвидности. Бумаги «Транснефти» исторически были почти самыми дорогими на нашем рынке, и многие не могли их докупать в портфель из-за сложности управления долей этой компании в портфеле. Сейчас при дроблении бумаг список потенциальных инвесторов расширится. На новостях о сплите котировки приблизились к 140 000 руб. и почти отыграли июльский дивидендный гэп.
В пятницу акции Globaltruck оказались на втором месте по обороту с объемом торгов 11,4 млрд рублей — это треть от всей капитализации. Бумаги выросли на 71%, а в целом с конца июля цена подскочила уже примерно в 7 раз. В этом свете акции Globaltruck стали одной из самых популярных бумаг среди внутридневных трейдеров.
Капитализация сейчас составляет 33 млрд руб. При этом операционная прибыль компании за I полугодие составляет всего 0,44 млрд руб. Видна явная переоценка актива. Риски коррекции очень высокие, так как прошедшее ралли во многом может носить спекулятивный характер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».