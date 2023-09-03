Захарова назвала дедолларизацию реальностью из-за проблемного доллара

Говорят, что дедолларизация — это своего рода цель различных организаций или некоторых стран. Но это не так. Это не цель. Это просто реальность. Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

«В наши дни доллар является очень проблемной валютой. Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт», — сказала она, напомнив про экономические кризисы, спровоцированные ситуацией в финансовой системе США.

Захарова напомнила, что десятилетия назад США «предложили использовать доллар в качестве международной валюты, чтобы сделать жизнь каждого лучше, проще и комфортнее». Она допустила, что в тот период авторы этой политики, вероятно, были честны в своих намерениях.

«Но сейчас эта валюта используется как инструмент гегемонии и нового типа колониализма, она используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения ее в кошмар», — отметила она.

Захарова указала, что целью участников БРИКС, Турции или других стран не является отказ от доллара. По ее словам, страны не хотят решать американские проблемы.

«Они хотят создать систему финансовых гарантий, чтобы не стать жертвой очередного американского кризиса. С российской точки зрения, эта система, которую мы пытаемся сформировать, более стабильная и безопасная», — сказала Захарова.

Она добавила, что национальные валюты в текущей ситуации являются более стабильным средством расчетов, и каждая страна сама должна выбрать тот путь, который считает наиболее приемлемым в контексте собственной финансовой безопасности.