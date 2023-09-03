CNBC: зависимость от китайского рынка привела экономику Германии к рецессии

Американский телеканал CNBC сообщил, что в последние годы западные СМИ озабочены экономикой ФРГ, которая превращается из локомотива Европы в «больного человека».

В материале говорится, что, по прогнозам МВФ, среди стран G7 сокращение ВВП ожидает только Германию. Кроме того, страна сталкивается с различными проблемами, среди которых — бюрократия и старение населения, но власти не предлагают эффективных реформ для выхода из ситуации. Более того, в Минэкономики страны не верят в улучшение даже в среднесрочной перспективе.

В ближайшие годы экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Испании и Франции.

Рецессию экономики Германии также связывают с зависимостью от китайского рынка. Введение торговых ограничений со стороны США создает дополнительные проблемы для экспортно-ориентированной Германии, чьим крупнейшим торговым партнером является Китай.

Ранее британский журнал The Economist написал, что крупнейшая в Европе экономика из лидера роста превратилась в аутсайдера. В статье отмечалось, что чрезмерная бюрократия, ветхая инфраструктура и устаревшие бизнес-модели превращают Германию в музей промышленности и технологий.