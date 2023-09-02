Главные события на финансовых рынках за неделю

Макроэкономика

Свежие данные по США показали рост безработицы до 3,8%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс. (аналитики ожидали 170 тыс.)

На этом фоне снижаются ожидания от ФРС для повышения ставки в сентябре. Золото реагирует ростом.

Россия

31 августа рынок акций обновил максимум с начала года: индекс МосБиржи достиг 3227,99 пп (+0,48%), индекс РТС рос до 1059,17 п. (+0,68%).

МосБиржа пересмотрела базу расчетов корпоративных событий: с 22 сентября включены акции Группы Позитив, депозитарные расписки QIWI PLC, акции Юнипро и обыкновенные акции Селигдар.

Международные рынки

Гонконгская фондовая биржа приостановила все торги 1 сентября из-за надвигающегося тайфуна, который может обрушиться на провинцию Гуандун 1 или 2 сентября. «СПБ Биржа» уже заявила о приостановке 1 сентября торгов ценными бумагами с листингом в Гонконге.

Нефть

Котировки Brent превысили $87/барр. впервые с 11 августа 2023 года на фоне возможного продления добровольных ограничений добычи Россией и Саудовской Аравией. Также поддержку нефтяным котировкам оказывают непрерывное на протяжении последних трех недель сокращение коммерческих запасов нефти в США и ожидания более мягкой политики ФРС.

Рубль

Тенденция на ослабление рубля на неделе продолжилась:

Доллар укрепился выше 96 рублей,

Юань достиг 13,28 рубля,

Евро — 104,84 рубля.