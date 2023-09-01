Moody`s обозначило основные факторы риска для мировой экономики

По ее словам, замедление темпов экономического роста связано с тремя основными факторами: сохранением высоких процентных ставок, напряженной ситуацией в финансовом секторе и замедлением роста в Китае. Дирон отмечает, что, хотя центральным банкам разных стран удалось путем повышения ставок создать «дезинфляционный тренд», инфляционные риски по-прежнему остаются высокими. «Все еще есть риск, что инфляцию будет труднее преодолеть, чем кажется сейчас, и это приведет к более длительному периоду медленного роста», — отметила она.

С высокими ставками связана и напряженность в финансовом секторе. «Мы видим, что банки смогли пережить период высоких ставок, который оказал некоторое положительное влияние на рентабельность, но нужна корректировка бизнеса, чтобы продолжать привлекать депозиты, — считает Дирон.— Могут возникнуть очаги напряженности, которые пока не проявились, но которые могут материализоваться позже в этом году или в следующем».

Мари Дирон отметила также, что в Moody`s не ожидают быстрого восстановления роста китайской экономики, скорее всего, «относительно медленный рост Китая будет иметь последствия для всего региона».

При этом, по мнению эксперта Moody`s, при общем замедлении в мире могут быть «очаги устойчивости», например, агентство наблюдает «относительно устойчивый рост и благоприятные условия на таких рынках, как Индия и Индонезия».

Яна Рождественская