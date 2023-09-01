МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии

Десятки тысяч граждан по всей России выстраивались в очереди еще до открытия МФЦ, чтобы написать соответствующие заявления. Поводом стало сообщение в мессенджерах, что отказ от сбора биометрии можно оформить лишь до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. Разъяснения чиновников о фейке, а также о том, что законодательство позволяет подать заявление без временных ограничений, не помогли. Тем более что банки действительно обязаны передать в государственную Единую биометрическую систему образцы лиц до конца сентября, при этом только у Сбербанка накоплены данные на 30 млн человек.

Повышенный спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных граждане начали проявлять с середины августа. Так, в МФЦ Башкортостана назвали происходящее ажиотажем, пояснив, что в июле в республиканские офисы обратились 5 тыс. «отказников», а в августе — уже 14 тыс. В Дагестане, по словам главы пресс-службы республиканского МФЦ Эльмиры Гусейновой, только с 21 по 30 августа было принято 11 тыс. заявлений (против 4 тыс. за весь предшествующий 2023 год), в том числе 5,4 тыс.— в Махачкале. В МФЦ Бурятии дипломатично сообщили, что нагрузка на центры оказалась «выше среднего». В МФЦ Удмуртии с 24 августа приняли 4,7 тыс. заявлений. В Амурской области только 28 августа в МФЦ обратились 1,6 тыс. «отказников». В Иркутской области, по данным местного правительства, работа ряда МФЦ оказалась из-за их наплыва практически парализована.

Биометрическими персональными данными являются изображение лица и запись голоса. Среди услуг, доступных по биометрии сейчас, — получение электронной подписи, проход в правительственные объекты, бизнес-центры, договор на услуги связи, дистанционное прохождение экзаменов, удаленное открытие счетов, оформление кредитов и вкладов, получение карты болельщика, авторизация на «Госуслугах».

Поводом для ажиотажа стало пересылаемое сообщение в мессенджерах о том, что «отказное» заявление якобы можно написать только до 31 августа, после чего за не сделавшими это гражданами якобы начнут следить, принудительно фотографируя их лица через камеры банкоматов и записывая голоса через звонки из «Ростелекома».

В Нижнем Новгороде горожане, в основном пенсионеры, несколько дней выстраивались в очередь в МФЦ в центре города до его открытия. Один из заявителей сказал корреспонденту «Ъ», что провел в ожидании несколько часов, узнав о необходимости подачи заявления «от соседки». В МФЦ Ростова-на-Дону число «отказных» обращений за месяц выросло более чем в 100 раз: так, к 28 августа было собрано 11 тыс. заявлений. В Дагестане, по словам госпожи Гусейновой, время ожидания приема в МФЦ увеличилось до 40−50 минут (против максимальных 20 минут в «обычные дни»). «Такой же ажиотаж у нас был в период объявления мобилизации по услуге получения загранпаспорта», — добавила она.

Государственная Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) запущена в 2018 году. В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон № 572 о порядке работы ЕБС. Все организации, собирающие биометрические данные (помимо банков речь, например, о нотариусах), должны передать их в государственную систему, уведомив своих клиентов о передаче такой информации минимум за 30 суток. Крупнейший по объему собранной своими силами биометрии Сбербанк, как ранее сообщал «Ъ», с 22 июня стал рассылать такие уведомления. При этом в банке заверяли, что клиенты могут отказаться от передачи данных — нужно лишь уведомить об этом «Сбер».

Примечательно, что с 1 июня вступила в силу норма закона № 572, позволяющая гражданам подавать заявления «об отказе от сбора и размещения биометрических данных» в МФЦ. Правила и форма подачи были утверждены в марте 2023 года (постановлением правительства РФ № 478). Так, заявление должно быть подано «на бумажном носителе» вместе с паспортом гражданина и СНИЛС. В МФЦ, в свою очередь, должны выдать «отказнику» письменное подтверждение и в течение дня направить информацию в ГИС ЕБС. При этом в тексте закона и постановлении правительства нет оговорок, что прием заявлений заканчивается 31 августа. «Дать отказ можно в любое время. Любые сообщения об ограничении срока недостоверны», — заявили в Центре биометрических технологий (ЦБТ, выступает оператором ГИС ЕБС). В Минцифры РФ не раз подчеркивали: сдача биометрических данных была и остается добровольной. В РБК отмечали, что чаще всего «отказные» заявления пишут граждане, чьих биометрических данных вовсе нет в базах.

Чиновники всю последнюю неделю пытались опровергать слухи о дедлайне по биометрии. Так, в пресс-службе центров госуслуг Москвы об «отсутствии ограничений и распространяемой ложной информации» сообщили еще 26 августа, а на сайте ЦБТ опубликовали инструкцию по процедуре отказа еще 25 августа. Тем не менее 30 августа корреспондент «Ъ» обнаружил очередь из 30−40 граждан- «отказников» у МФЦ столичного Беляево. Впрочем, сотрудники центра отправили их по домам, сославшись на неработающую программу. «Слышал, что это фейк, но разбираться не стал — лучше перестраховаться», — сообщил корреспонденту «Ъ» заявитель в очереди в нижегородский МФЦ.

Впрочем, дедлайн у банков все-таки есть: по закону они должны завершить передачу биометрической информации в ЕБС до 30 сентября 2023 года.

Консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий ранее оценивал число записей в ГИС ЕБС в «сотни тысяч». Тогда как у одного только Сбербанка, по оценке ЦБТ, насчитывалось 30 млн биометрических записей. Общее же число накопленных биометрических образцов в коммерческих системах, по оценке ЦБТ, могло доходить до 75 млн (это исключительно изображения лиц).

По словам собеседника «Ъ», близкого к Минцифры и знакомого с процедурой передачи данных в ЦБТ, из 75 млн слепков, собранных компаниями, в первую очередь банками, будет «определенное количество» не уникальных, то есть дублирующихся слепков. Процедура устроена следующим образом: компании сначала синхронизируют свои базы данных с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг для подтверждения подлинности данных о слепке и его обладателе, по итогам процедуры компании получают из ЕСИА уникальный идентификатор. Затем данные передаются в ЦБТ. «Оценить, сколько именно слепков продублируется, сейчас сложно. ЦБТ поймет это в процессе получения данных от компаний, но дублирования, безусловно, будут», — добавил собеседник «Ъ».

В ЦБТ заявили, что удалить ранее зарегистрированную биометрию можно в разделе «Биометрия» в личном кабинете на портале госуслуг. Корреспондент «Ъ» пока обнаружил как у себя, так и у коллег, сдававших биометрию в одном из банков, одинаковую подпись в этом разделе: «Биометрические данные не зарегистрированы».

Александр Воронов, Никита Королев; корреспондентская сеть «Ъ»