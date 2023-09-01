Инвесторы десятую неделю подряд вкладывают деньги в акции техносектора

За неделю до 30 августа чистый приток средств в фонды акций составил $10,3 млрд, при этом инвесторы вложили $5,1 млрд в технологические акции, что является максимумом с мая. Еще $4,9 млрд они принесли в акции развивающихся рынков, резюмирует BofA со ссылкой на данные провайдера EPFR. Это организация, которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды.

По данным EPFR, приток в бумаги технологического сектора с начала года составил $34 млрд, в акции потребительского сектора — $4 млрд.

За неделю до 30 августа также произошел приток наличных на сумму $6,5 млрд, приток облигаций на сумму $1,7 млрд и отток золота на $300 млн.

BofA заключает, что эти показатели говорят о неудовлетворительной ситуации на мировых рынках, при этом индекс MSCI, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке по всем странам, находится на самом низком уровне с 2003 г.