10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в августе вырос до 52,7 пункта с 52,1 пункта в июле. Об этом говорится в анализе агентства S&P Global.

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Источник: РИА "Новости"

В июле индекс PMI достиг девятимесячного минимума 52,1. Августовский показатель свидетельствует о самых быстрых темпах роста с мая.

Как отмечается в релизе агентства, объем производства продолжает расти, а число новых заказов выросло значительнее всего за последние три месяца. Заказы на экспорт выросли до максимума с марта.

«Между тем отпускные цены выросли быстрее всего за последние 16 месяцев. Наконец, деловая уверенность ухудшилась до шестимесячного минимума из-за потенциального воздействия слабой валюты», — говорится в релизе.

Индекс PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже 50 пунктов — на спад.

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