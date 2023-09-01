Гонконгская фондовая биржа полностью отменила торги из-за супертайфуна «Саола»

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа приняла решение полностью отменить торги в пятницу из-за супертайфуна «Саола».

«Тайфунное предупреждение восьмого уровня остается в силе, торгов на рынках ценных бумаг и деривативов Гонконга не будет», — сказано в сообщении торговой площадки.

Ранее руководство биржи отменило утренние торги, указав, что проведение дневной сессии будет зависеть от погодных условий.

Торги на Гонконгской фондовой бирже отменили из-за непогоды уже во второй раз в 2023 году: 17 июля они не состоялись из-за тайфуна «Талим».

По последним данным метеорологической обсерватории Гонконга, супертайфун «Саола» находится в 160 км от города. Скорость порывов ветра в его центре достигает 58 м/с. Власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ.

Как ранее сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун «Мангхут». Власти отменили занятия в школах 1 сентября — в день начала учебного года — и призвали жителей без острой необходимости не покидать свои дома. В городе также отменено 325 железнодорожных и более 90 авиарейсов.