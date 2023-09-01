ЦБ: 13 банков уже начали проводить операции с цифровым рублем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведению операций», — сказала зампред.

Она уточнила, что уже было осуществлено несколько тысяч операций, включая операции по оплате счетов в торгово-сервисных предприятиях. Скоробогатова добавила, что платформа и взаимодействие с банками работают, несмотря на «шероховатости» и «какие-то инциденты».

«Но это нормально для пилота, мы как раз их устраняем как на стороне банков, так и на стороне платформы, если мы их видим», — отметила она.

Перед запуском цифрового рубля было заявлено 13 банков, допущенных к тесту новой формы нацвалюты. Среди организаций оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, банк «Ак Барс», МТС-банк и «Киви банк». Как отмечали «Ведомости», из списка пропали Сбербанк и «Тинькофф банк».