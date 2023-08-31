ВТБ ждет сохранения высокой ключевой ставки до середины 2024 года

Экономика России будет жить с ключевой ставкой на уровне 12% годовых долго — пока Центробанк не приведет инфляцию к цели 4%, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Раньше середины 2024 г. снижения ключевой ставки в ВТБ не ждут, «если не произойдет чего-то экстраординарного».

Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отметил Пьянов. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 29 августа составляла 11,56%, при этом на таком же уровне она была в начале месяца при ключевой ставке 8,5% годовых.

Эти ожидания неоправданны, полагает Пьянов: внеплановое повышение ключевой ставки 15 августа было связано не с угрозами финансовой стабильности, а резким ростом проинфляционных рисков в первую очередь. Текущая макроэкономическая ситуация, по мнению банкира, схожа с периодом 2015 г.

После резкого взлета ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17%, ЦБ к августу 2015 г. опустил ее до 11% и держал на этом уровне до июня 2016 г., а затем продолжил смягчать денежную политику.

Экономические агенты в своем ценообразовании исходят из иного и это приведет к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию на банковский сектор (ключевая ставка), ЦБ применит «более инвазивный инструментарий», сказал Пьянов: надбавки на капитал и прямые лимиты на выдачи. Центробанк может их ужесточать, потому что с точки зрения борьбы с инфляцией рост кредитных портфелей двузначными темпами представляет проблему для трансмисионного механизма денежно-кредитной политики.

Пока что, по оценкам ВТБ, рост ключевой ставки приведет к снижению темпов роста розничного портфеля сектора по итогам 2023 г. на 1 п.п., корпоративного — на 2 п.п. Если же предположение госбанка верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится «более инвазивными методами» рынок сможет увидеть бОльшие потери уже в 2023 г.

Банк России 15 августа поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, объяснял регулятор. Он не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание совета директоров пройдет 15 сентября.