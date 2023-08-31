UBS отчитался о рекордной квартальной прибыли после поглощения Credit Suisse

Чистая прибыль UBS во втором квартале 2023 года составила $29 млрд, следует из первой финансовой отчетности швейцарского банка после того, как он поглотил своего конкурента Credit Suisse.

Показатель отражает разницу между ценой в $3,8 млрд, которую UBS заплатил за Credit Suisse, и балансовой стоимостью приобретенного кредитора, подчеркивает Bloomberg.

«Невероятная единовременная прибыль отражает тот факт, что затраты на приобретение были намного ниже стоимости Credit Suisse», — отмечает Reuters. Агентство напоминает, что аналитики оценивали Credit Suisse накануне сделки в $33,45 млрд.

Показатель UBS оказался новым рекордом не только для банка, но для всего сектора в США и Европе, подчеркивает Bloomberg. Прежний рекорд для американских и европейских банков принадлежал JPMorgan Chase & Co. и был установлен в первом квартале 2021 года — $14,3 млрд.

В отчетности отражены показатели Credit Suisse, начиная с июня. Credit Suisse сообщил, что отток средств из банка во втором квартале составил 39 млрд швейцарских франков ($44,4 млрд). Но в UBS отметили, что отток происходил более медленными темпами и в июне прекратился. «Франшиза Credit Suisse в целом стабилизировалась: чистый приток депозитов составил $18 млрд и подобная динамика сохранится в третьем квартале», — отмечается в презз-релизе банка.

Одновременно с публикацией первой отчетности после поглощения конкурента UBS сообщил, что полностью интегрирует головной банк Credit Suisse, занимающийся бизнесом в Швейцарии. Оба банка будут работать отдельно до запланированного юридического слияния в 2024 году, сообщил UBS. Бренд Credit Suisse будет сохраняться до тех пор, пока клиенты не перейдут на системы UBS, что ожидается в 2025 году. «Наш анализ ясно показывает, что полная интеграция — лучший результат для UBS, всех заинтересованных сторон и экономики Швейцарии», — заявил гендиректор UBS Серджио Эрмотти.

UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе сделки Credit Suisse оценили в $3,2 млрд. О ее завершении UBS сообщил 12 июня.

Цена акций UBS в этом году выросла на 30%, что сделало его самым дорогим крупным европейским кредитором, отмечает Bloomberg.

Акции UBS на бирже в Цюрихе по состоянию на 10:25 мск росли на 6,86%, до 23,68 франка ($26,96), на премаркете в США прибавляли в цене 1,15% (до $25,58).