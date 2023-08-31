С 1 сентября начнут действовать поправки в Жилищный кодекс: Что стоит учесть собственникам квартир

С 1 сентября в Северном регионе начнётся отопительный сезон. Об этом сообщили, например, в мэрии Якутска. В Подмосковье в следующем месяце жители, которые пользуются услугами МосОблЕИРЦ и оформили подписку на электронный счёт в личном кабинете, получат только электронную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Бумажная копия документа им уже не придёт. Если привычной квитанции не окажется в почтовом ящике, значит, она будет доступна в личном кабинете и электронной почте. В Костроме стартовал эксперимент по новой схеме вывоза мусора. Он начнётся в одном из микрорайонов с 1 сентября. Там не будет ни одной контейнерной площадки, а выбрасывать мусор можно будет прямо в подъезжающие мусоровозы. Это лишь несколько из региональных новшеств.

С 1 сентября 2023 года в Жилищный кодекс вносятся изменения, касающиеся газоснабжения и капитального ремонта многоквартирных домов, а также получения муниципальной недвижимости. Они будут действовать по всей стране.

— С 1 сентября региональные фонды будут сами закупать стройматериалы для производства работ. Что это значит? До этого времени закупкой материалов занимались подрядчики, которые накручивали на цены до 20%. Сейчас же это будет исключено, что положительно скажется на качестве работ и снижении издержек. При этом, естественно, региональный оператор будет нести ответственность перед собственниками за качество самостоятельно закупленных материалов, — рассказала инвестор и предприниматель Светлана Чернявская.

С 1 сентября статья 166 ЖК РФ дополняется ч. 6 (ФЗ от 24.07.2023 N 365-ФЗ). В ней говорится, что работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, должны проводиться по определённому регламенту с учётом особенностей государственной охраны таких зданий. Также с 1 сентября статья 167 ЖК РФ дополняется ч. 3 (ФЗ от 04.08.2023 N 433-ФЗ). В ней говорится о том, что местные власти могут принять решение о наделении регионального оператора полномочием по закупке товаров, материалов и оборудования для капремонта. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Она добавила также, что с 1 сентября 2023 года статья 180 ЖК РФ дополняется ч. 1.2 (ФЗ от 04.08.2023 N 433-ФЗ). Там определяются задачи регионального оператора по капитальному ремонту. Он должен закупать и принимать поставленные товары, реализовывать закупленные, но не использованные во время капитального ремонта стройматериалы.

— Таким образом, относительно изменений в ЖК РФ можно сказать следующее. Жилищный надзор дополняется ещё одним требованием к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Ужесточаются требования к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов. При этом регионам даётся возможность принять решение о наделении местного оператора полномочием по закупке товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования) для капитального ремонта МКД, — пояснила Србуи Иващенко.

Есть ещё одно изменение, не связанное с газификацией и капремонтом. С 1 сентября 2023 года ч. 5 ст. 57 ЖК РФ дополняется предложением (ФЗ от 24.07.2023 N 365-ФЗ): «При наличии согласия в письменной форме граждан по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение может быть предоставлено в другом населённом пункте на территории того же муниципального образования».

— Это значит, что органам местного самоуправления дали право с согласия получателя выдавать жильё по договору социального найма в другом населённом пункте на территории того же муниципального образования, — пояснила Србуи Иващенко.