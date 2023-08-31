ЦБ рассмотрит разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев

Банк России работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран, рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов, рассказал один из источников.

Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.

«Такой запрос есть от участников рынка, и ЦБ с ним работает», — подтверждает другой собеседник РБК. Этот вопрос обсуждается с ЦБ, добавляет третий, хотя каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет.

Центробанк не ответил на запрос РБК на момент публикации материала.

Что мешает дружественным инвесторам вкладываться в российский рынок

Дружественные инвесторы, чьи счета были полностью заблокированы после начала военной операции на Украине и ввода санкций, уже почти год имеют доступ к российскому рынку. Они могут работать на срочном рынке и рынке облигаций, а также совершать сделки с российскими акциями, за исключением бумаг стратегических и ряда иных предприятий.

Но для этого нерезидент должен быть клиентом локального участника финансового рынка (брокера, управляющей компании, банка). При этом последнему нужно идентифицировать такого клиента (если речь о частном инвесторе) или контролирующих его лиц (если речь об институциональном инвесторе) перед допуском к торгам.

Для счетов тех нерезидентов, кто работает через зарубежные депозитарии, действует режим «С», то есть зачисление и списание бумаг по нему ограничено, а вывести активы нельзя.

Исключение из этого правила действует только при работе через иностранный депозитарий, зарегистрированный в Белоруссии, разъяснял ЦБ.

Как работают с нерезидентами

Возможность работать через местного брокера у дружественных иностранцев есть, но это не позволяет им автоматически разморозить ранее заблокированные активы, которые учитывались и учитываются через иностранных депозитариев.

С клиентами-нерезидентами, например, работают брокеры «Финама» и «БКС Мир инвестиций», рассказали РБК их представители. «Финам» специализируется на работе с розничными инвесторами, в частности из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «И сейчас мы фиксируем большой интерес со стороны граждан этих стран по открытию брокерский счетов, они активно заводят средства», — добавил он.

«БКС Мир инвестиций» работает с институциональными клиентами без номинального держания, сообщил руководитель департамента интернет-брокера Игорь Пимонов. Такие институциональные инвесторы не учитывают ничьи права и не имеют нижестоящих клиентов.

На трудности с доступом дружественных иностранцев на российский рынок ранее обратил внимание директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

«Доля инвесторов-нерезидентов из дружественных стран в торгах акциями на Мосбирже очень мала, поскольку режим счетов “С” распространяется не только на “недружественных” нерезидентов, он распространяется и на иностранных номинальных держателей. Даже иностранные депозитарии дружественных юрисдикций и инвесторы, которые хотят прийти на российский рынок, делать этого сейчас не могут, поскольку режим счетов “С” этого не предполагает», — говорил он. Блохин также подчеркнул, что сейчас стоит задача упростить доступ «дружественных» нерезидентов на российский рынок. Но для этого, по его словам, нужно «изменение регуляторного ландшафта».

Привлечет ли разблокировка иностранных инвесторов

«Если будет снято ограничение на номинальных держателей, то таких клиентов (дружественных нерезидентов. — РБК) станет больше: брокеры из дружественных стран смогут давать доступ своим клиентам через российских брокеров к фондовому рынку России», — говорит Пимонов. Но это нужно будет каким-то образом оформить, продолжает эксперт: «Возможно, необходимо будет делать раскрытие клиентов, из какой именно они страны».

Леснов также рассчитывает, что после корректировки регулирования можно ожидать притока иностранцев на российский рынок.

В первую очередь нужна правовая база, которая позволит нерезидентам безопасно инвестировать в России, а для этого необходимо внести достаточно много изменений в нормативные документы, полагает эксперт.

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что помимо регуляторных изменений для привлечения на российский рынок нерезидентов напрямую необходимы инфраструктурные проекты на территории дружественных стран, содействующие повышению ликвидности внутри страны.

До 2022 года иностранцы активно инвестировали в российский рынок, но в основном это были нерезиденты из недружественных стран.

По оценке главы наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова на сентябрь прошлого года, доля акций российских компаний, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 38%, из которых около 28% приходится на нерезидентов из недружественных стран, а 10% — на дружественных нерезидентов. В ОФЗ доля нерезидентов по итогам июля составляет 7,9%, следует из данных ЦБ. Для сравнения: в начале 2022 года она находилась на уровне 19,9%, а в прошлом достигала 30% и выше.

Какие риски может нести разморозка

Решение вопроса затягивается из-за рисков того, что через дружественные депозитарии на российский рынок могут прийти недружественные инвесторы, которые могут распродавать бумаги, а это приведет к коррекции рынка, говорит один из источников РБК. При этом, как обращает внимание еще один собеседник на финансовом рынке, у Мосбиржи технически есть возможность установить конечных владельцев бумаг.

Распродавать российские бумаги могут и сами дружественные нерезиденты, продолжает он, что также может беспокоить регулятора и откладывать принятие решения по разблокировке дружественных депозитариев. В Обзоре рисков финансовых рынков за июль 2023 года Банк России указывал на существенные продажи бумаг с их стороны. «Наибольшие объемы продаж акций на Московской бирже осуществляли нерезиденты (из дружественных стран) — за месяц на 10,4 млрд руб. Доля продаж нерезидентов относительно общего объема нетто-продаж (покупки минус продажи. — РБК) превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года», — констатировал ЦБ.