ЦБ повысил курс доллара на 1 сентября до 96,33 рубля
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,3344 рубля, что на 41 копейку выше предыдущего показателя.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,3344 рубля, что на 41 копейку выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 49 копеек, до 104,9407 рубля.
В то же время официальный курс юаня был повышен на 6 копеек, до 13,1943 рубля.