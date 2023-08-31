16:01 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 1 сентября до 96,33 рубля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,3344 рубля, что на 41 копейку выше предыдущего показателя.

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Официальный курс евро повышен на 49 копеек, до 104,9407 рубля.

В то же время официальный курс юаня был повышен на 6 копеек, до 13,1943 рубля.

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