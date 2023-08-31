16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Биржевая цена АИ-95 обновила рекорд седьмой день подряд

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 31 августа стоимость бензина АИ-95 в европейской части России поднялась на 0,82%, составив 74,3 тыс. руб. Цена ставит рекорд седьмой торговый день подряд.

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Источник: Reuters

Биржевая стоимость бензина АИ-92 поднялась на 0,59% до 63,9 тыс. руб. за тонну, стоимость авиакеросина — на 0,18% до 68,9 тыс. руб. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,08% до до 67,1 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — на 0,18% до 33,8 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) составила 29,4 тыс. руб. за тонну (+0,82%).

По данным Росстата, по отношению к началу года цены на бензин на 28 августа увеличились на 7,1% (инфляция за этот период — 3,65%). По итогам торгов на СПбМТСБ за этот день стоимость АИ-95 составила 72,8 тыс. руб. за тонну (+0,5%), АИ-92 — 63,3 тыс. руб. за тонну (+ 0,31%), летнее дизельное топливо — 66,8 тыс. руб. за тонну (+0,38%).

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ и в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива пятого класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина, а дизеля — с 8,5% до 9,5%.

Полина Мотызлевская

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