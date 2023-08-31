Банки России в 2023 году могут установить новый рекорд по выдаче ипотеки

«НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объемам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре», — полагают аналитики.

«Хотя четвертый квартал, вероятно, окажется менее удачным, в том числе из-за досрочной реализации части спроса, впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 триллиона рублей. Но все это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков», — сообщают эксперты агентства. По подсчетам аналитиков, это на 35−40% выше показателя 2022 года и на 14−18% выше рекорда 2021 года.

По мнению НКР, большое влияние на выдачи оказывает повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% в ответ на существенное ослабление рубля и все усиливающееся инфляционное давление. На фоне повышения ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой уже фиксируется ажиотажный спрос: заемщики стремятся заключить сделки по одобренным заявкам либо спешно оформляют кредиты с нуля, опасаясь дальнейшего увеличения их стоимости.

К тому же, по мнению аналитиков, обесценение рубля в августе может дополнительно стимулировать спрос на недвижимость в том числе через ипотечные сделки, которые население традиционно рассматривает в качестве защитного актива.