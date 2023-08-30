Тимати купил сеть Domino’s Pizza в России и убрал одну букву из названия

Рестораны сети пиццерий Domino's Pizza после продажи реперу Тимуру Юнусову (Тимати) и ресторатору Антону Пинскому будут работать под названием Domиno Pizza. Новый логотип пиццерий показал рэпер.

Мы сегодня открываем первый ресторан нового бренда Domиno, чтобы сохранить рабочие места, изменить и улучшить продукт и качество сервиса. У нас уже есть позитивный опыт со Stars Coffee, где мы уже видим рост в двузначных показателях. Я уверен, уже в течение пары месяцев будут видны качественные изменения в наших пиццериях. Тимати

«Мы не понаслышке знаем Domino’s Pizza и последние годы наблюдали, как сеть активно развивалась в России. В свете последних новостей от мастер-франчайзи мы вместе с Тимати приняли решение поддержать российский бизнес и сохранить рабочие места», — добавил Пинский.

В пресс-службе новой компании подтвердили РБК продажу бизнеса, уточнив, что Пинский и Тимати уже выкупили 68 франчайзинговых ресторанов и «объединяют вокруг себя других франчайзи». «Ребрендинг Domиno будет происходить поэтапно, по мере присоединения франчайзинговых партнеров, и коснется в том числе операционных процессов: будет улучшена рецептура блюд, внедрена система проверки качества на основе искусственного интеллекта», — сообщили в компании.

Там пояснили, что изменения в рецептуре прежде всего коснутся теста пиццы — «теперь оно станет более мягким и воздушным». Также изменятся сами рецептуры пицц — в них будет больше ингредиентов и сыра, — а рестораны начнут работать только с локальными поставщиками и на российском программном обеспечении.

«Франчайзинговым партнерам новой сети будут предложены условия сотрудничества c прозрачными и понятными стандартами бренда», — добавили в Domиno Pizza.

О возможности продажи российского бизнеса нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, заявляла в конце 2022 года. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов».

В конце августа компания объявила о запуске процедуры банкротства, так как несмотря на продолжительные поиски так и не смогла найти покупателя на местный бизнес. Внешний долг в 520 млн руб., который был у российского подразделения, полностью за счет имеющихся денежных средств погасило турецкое дочернее предприятие.

По состоянию на октябрь 2022 года у DP Eurasia был 171 ресторан в России. К концу июня сеть закрыла все собственные точки, в России оставались только 142 работающие по франшизе пиццерии.

О том, что Пинский и Тимати заинтересованы в покупке сети пиццерий, ресторатор заявил в интервью «РБК Стиль» в середине августа: «Голландцы заявили об уходе из страны и подаче на банкротство. У них в России есть свои рестораны и есть франчайзи. Так вот, сейчас почти все их российские франчайзи после поста Тимати в социальных сетях вышли на связь с предложением войти с ними в переговоры о поиске возможных вариантов. И мы с ними сейчас обсуждаем все эти варианты».

Накануне, 29 августа, бизнесмены объявили о решении «заняться пиццей». Тогда Тимати опубликовал фото с Пинским из ресторана Domino's Pizza, на котором рэпер держит сумку доставщика пиццы.