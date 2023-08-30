Росстат: ВВП России за первое полугодие 2023 года вырос на 1,6%

По предварительной оценке Минэкономики, в первой половине 2023 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении. Премьер России Михаил Мишустин приводил оценку роста показателя в 1,5%.

По действующему прогнозу Минэкономики, в 2023 году ВВП вырастет на 1,2%. Новый прогноз ведомства будет опубликован в конце августа.

Глава Минэкономики Максим Решетников говорил, что показатель превысит 2%, глава Минфина Антон Силуанов ожидает роста ВВП на таком же уровне. В Центробанке считают, что рост ВВП в этом году составит 1,5−2,5%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.