Российский инвестор смог вывести из Euroclear замороженные активы

Российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн рублей), замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), клиентом которого является этот инвестор.

В июне 2022 г. Евросоюз ввел санкции против НРД, активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов оказались заморожены. По законодательству ЕС разблокировка активов россиян возможна при соблюдении следующих условий: заявка подана до 7 января 2023 г., активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта.

В июне этого года клиент NSP получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. 2 августа он направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточняется). Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа.

Юристы бюро осуществляли правовое сопровождение исполнения разрешения, в том числе консультировали относительно порядка действий, готовили письма в Euroclear и жалобы в казначейство Бельгии из-за длительного неисполнения решения.

Параллельно NSP от лица группы инвесторов в июле — августе подала два иска в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Euroclear и Clearstream стоимости заблокированных год назад активов и взыскания начисленных, но не полученных доходов по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды). Сумма требований к Euroclear составляет 2 млрд руб., к Clearstream — около 200 млн руб. В общей сложности в российские суды поданы 13 исков к Euroclear. Совокупно сумма, которую инвесторы хотят отсудить у депозитария, превышает 200 млрд рублей.

Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в 5,7 трлн рублей.

На прошлой неделе российские власти анонсировали придуманную ими схему обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами. Недружественным иностранцам предложат выкупить активы россиян, замороженные за рубежом. Расплатиться они смогут деньгами со счетов типа С. Эти спецсчета предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Поступающие на них деньги блокируются. Для всех сторон участие в обмене будет добровольным. В свою очередь европейские власти утверждают, что никаких переговоров об обмене с российской стороной сейчас не ведется.

Подобная практика разблокировки активов российских граждан не может стать в ЕС массовой. Олесь Груздев. юрист Forward Legal

Это связано не только с бюрократией, но и с общим вектором санкционной политики союза, объясняет он. В теории ускорению разблокировки может помочь схема российских властей по обмену замороженными активами, продолжает юрист, но пока не ясно, как именно она будет работать и будет ли работать вообще. А вот иски в российский арбитраж к Euroclear и Clearstream могут помешать массовой разблокировке «с сугубо политической точки зрения», оценивает Груздев.

Выдача лицензий на разблокировку активов российских инвесторов вряд ли станет массовой из-за высоких требований и значительных расходов на их выполнение. Андрей Рябинин. партнер коллегии адвокатов Delcredere

По сути, существует имущественный ценз, который за редкими исключениями не позволяет инвесторам с портфелем менее 300 000−500 000 евро эффективно отстаивать свои права в европейской юрисдикции, продолжает юрист. Значительно улучшить ситуацию может только удовлетворение коллективных заявок, подаваемых профучастниками в интересах своих клиентов, но пока положительной практики по подобным заявлениям нет, добавляет Рябинин.