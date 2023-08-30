Реальные зарплаты в первом полугодии выросли на 6,9%

Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличился на 6,9% к тому же периоду прошлого года, следует из данных Росстата. По сравнению с показателм за первые 5 месяцев темпы роста ускорились. По итогам января-мая реальные зарплаты повысились на 6%.

В номинальном выражении также наблюдается ощутимый прирост. В июне среднемесячная начисленная заработная плата составила 76 604 руб., что на 14,1% выше показателя годом ранее. Показатель увеличился и по отношению к предыдущему месяцу. Номинальная зарплата по сравнению с маем приросла на 5,2%.

Самые высокие показатели оплаты труда традиционно наблюдались у сотрудников, работающих в сфере добычи нефти и природного газа (169 473 руб.), финансирования и страхования (156 581 руб.), а также табачного производства (153 374 руб.). Меньше всего получают работники почты и курьеры (40 583 руб.), производители мебели (42 777 руб.), а также занятые в гостиничном бизнесе и общественном питании (43 483 руб.).

Средний размер пенсии на июль (по сравнению с данными о зарплате, оценки по этому показателю доходов населения Росстат публикует более оперативно) составил 19 476 руб., что на 5,9% больше, чем годом ранее.

Уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее.

В первом полугодии 2023 г. усилилось расслоение общества по уровню обеспеченности, следует из данных Росстата. Ведомство оценивает показатель по так называемым квантилям: группам по доходам (всего их пять). В руках беднейшей части оказалось сконцентрировано 5,5%, а богатейшая получает 46,6%. Если брать аналогичный период прошлого года, то показатели составляли 5,6% и 46% — соотвественно. Отдельное значение — коэффициент Джини — показывает индекс концентрации доходов. Значение может варьироваться от 0 до 1, и чем ближе оно к верхнему порогу, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп. За год показатель вырос с 0,400 до 0,405. «В I полугодии 2023 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,8% общего объема денежных доходов (в I полугодии 2022 г. — 29,4%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,0% (2,1%)», — также добавил Росстат.

Статведомство также распределяет население по величине среднедушевых денежных доходов. Так, большая часть россиян (26,7%) в месяц может рассчитывать на сумму от 27 000 до 45 000 руб. До 7 000 руб. получают 1,7% граждан, больше 100 000 руб. — 7,6%.

Напряженность на рынке труда

Рост заработных плат связан с кадровым голодом, уверена профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Он возник в результате оттока специалистов за границу, роста отдельных отраслей из-за развития импотрозамещения и демографических проблем. Средний уровень зарплат при этом «не отражает реальной ситуации на рынке», уточнила она. Он происходит в основном за счет отдельных отраслей — таких как ИТ, строительство и недвижимость, логистика, транспорт, розничная торговля, где компании вынуждены «перекупать» специалистов.

«Можно сделать вывод о том, что острая фаза дефицита персонала будет пройдена за несколько лет, по мере перехода российской экономики на новые условия работы», — считает эксперт. При этом макроэкономическая стабилизация возможна только при условии, что рост зарплат будет сопровождаться положительной динамикой производительности труда и цифровизацией, уточнила она. В противном случае, избыток денежной массы может спровоцировать дальнейший рост инфляции.

«Сохранение исторически низкого уровня безработицы около 3% следует ожидать как минимум до конца этого года», — отметил экономист Артем Люкшин.

Среди ключевых причин такого низкого уровня безработицы он выделил демографическую яму 1990-х, рост количества самозанятых, увеличение количества граждан, имеющих неполную занятость.

«Свою роль в снижении занятости сыграло и сокращение производительности труда. Не стоит сбрасывать со счетов и последствия пандемии, проведение специальной военной операции», — добавил он.

Не ждет снижения напряженности на рынке труда и экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов. «Безработица уже ниже тех уровней, которые могут считаться не вызывающими ускорение инфляции, и продолжит снижаться в условиях сохранения повышенных потребностей экономики в рабочей силе», — пояснил он. Эксперт также отметил, что источником новых работников может стать не только снижение числа безработных, но и увеличение рабочей силы из числа тех, кто раньше ее частью не являлся — это не только студенты и пенсионеры. Рост зарплат, по его мнению, сделает для них выход на рынок труда относительно более привлекательным.

Если говорить о доходах в разбивке по группам населения, важно помнить, что в них включаются не только зарплаты, но и, например, доходы от собственности, подчеркнул Латыпов. «В последней категории большими бенефициарами роста ставок по депозитам и роста фондового рынка могут быть именно верхние квантили населения», — отметил он.