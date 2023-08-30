Экономист объяснила рост популярности доллара

​Во-первых, стоит отметить то, что на рост объемов использования доллара повлияло сокращение использования евро. Доля евро в международных расчетах упала до 24,4% с 38,4% в июне. Именно эти доли и перераспределились в пользу иных валют, пояснила Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.

Причина снижения доли доллара в более тяжелой экономической ситуации. С июня отмечается, что экономика Европы вошла в рецессию. Евро отличается более серьезной изменчивостью цены, поэтому интерес к этой валюте снижается. Ольга Гогаладзе экономист

В 2022 года курс упал на 22%, с 1,22 до 0,95 евро за доллар, а к июлю 2023 года вырос почти на 18% до 1,12, что могло повысить авторитет доллара в расчетах.

Во-вторых, вера в доллар снова укрепляется. Индекс доллара (отношение доллара к корзине из 6 основных валют) стабилизировался после сильных колебаний августа — ноября 2022 года. Вернулся и к нормальным уровня курс евро к доллару.

В январе 2023 года доля евро по сравнению с декабрем увеличилась с 36,34% до 37,88%, а в июле 2023 года — упала до исторического минимума в 24,4%. В 2012 году европейская валюта заняла 46% международных расчетов впервые в своей истории.

Хорошее состояние экономики и стабилизация цен вызывает интерес к доллару у крупных игроков как к более стабильной валюте, что и сказывается на доле операций именно в долларе. Ольга Гогаладзе экономист

В-третьих, дедолларизация — медленный процесс. Хотя многие страны и пытаются уйти от расчётов в долларах, а доля юаня выросла в 100 раз, с 0,03%, но достигает только 3% в международных расчетах. Большая часть операций сейчас сохраняется в долларах, что и отражается в статистике, отметила Ольга Гогаладзе.

«В ближайшее время авторитет доллара останется высоким в международных расчетах. Евро возобновил снижение на мировом валютном рынке. Основная причина — ожидаемая денежно-кредитная политика центральных банков (повышение ставок) и связанные с этим изменения доходности государственных облигаций (рост доходности, падение цены)», — прогнозирует Ульрих Стефан, главный инвестиционный стратег Deutsche Bank.

По его оценке, «разочаровывающие экономические данные из еврозоны заставили игроков рынка рассчитывать на более слабый экономический рост в ЕС, и возможно, на приостановку повышения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ)». В итоге евро слабеет, цена гособлигаций ЕЦБ растет, а их доходность падает. С другой стороны, в США ждут повышения ставок, что приводит к подорожанию доллара, повышению доходности государственных облигаций США. Например, разница между доходностью гособлигаций ФРГ и США в этом месяце выросла примерно на 0,30 процентного пункта.

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