Юань становится основной валютой предложения для SWIFT-переводов из России

Те банки, которые в принципе сохранили возможность долларовых и евровых SWIFT-переводов, нередко ставят клиентам «заградительные» условия. Россияне, которые эти требования выполнить не могут, вынуждены отправлять деньги за рубеж в альтернативных валютах, главной из которых становится юань — такие SWIFT-переводы Forbes нашел в четверти российских банков первой сотни.

Где отправляют юани

SWIFT-перевод в юанях, равно как и в твердых валютах, по-прежнему доступен в российских «дочках» иностранных банков. Например, юани за границу переводит Райффайзенбанк, Юникредит Банк и Ситибанк.

Однако эти банки устанавливают трудноисполнимые требования для проведения перевода, которые отсеивают потенциальных клиентов.

Юникредит Банк и Ситибанк новым клиентам валютных счетов не открывают. Перевести юани за рубеж по SWIFT могут лишь действующие клиенты, у которых ранее были открыты счета в китайской валюте. Райффайзенбанк, который проводит долларовые и евровые переводы через SWIFT только обладателям пакетов премиального обслуживания, готов сделать юаневый SWIFT-перевод массовому клиенту, но не совершает его в «недружественные» страны и берется делать перевод лишь на крупные суммы — от 70 000 юаней (более 900 000 рублей).

Подсанкционные банки «Тинькофф» и МТС-банк пока сохранили возможность SWIFT-переводов в юанях в дружественные страны, сообщили Forbes в службах поддержки банков. В частности, из них можно отправить юани в популярные у релокантов Казахстан, Турцию, Армению, Грузию.

SWIFT-переводы в юанях в дружественные страны также работают в Газпромбанке, банках «Дом.РФ» и «Ак Барс», «Русский стандарт», Абсолют Банк, Экспобанк, ОТП Банк, «Аверс», АТБ, Кредит Европа Банк, Газэнергобанк, «Синара» и т. д. Также такой перевод готовы сделать и в банках крупных брокеров, например в банке «Финам», БКС Банке, Цифра Банке. Вскоре возможность переводить юани за рубеж с использованием SWIFT планирует запустить Ренессанс Банк, рассказал Forbes директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт Михаил Лейтес.

Исключительно в материковый Китай юани по SWIFT готовы отправить в «Уралсибе», банке «Зенит», «Авангард», ТКБ и Инвестторгбанке, рассказали в их колл-центрах.

Сколько стоит юаневый SWIFT

SWIFT-перевод в юанях во многих банках стоит не дешевле долларового или еврового трансграничного перевода, выяснил Forbes. Например, ГПБ и Кредит Европа Банк берут 3% от суммы перевода, Юникредит Банк — 3% при переводе через отделение и 2% через мобильное приложение, Ситибанк и «Русский стандарт» — 2%.

В некоторых банках комиссия номинирована в твердых валютах. Например, у Райффайзенбанка она зафиксирована в размере $300. В «Синаре» и Экспобанке она составляет 1% от суммы, но ее минимальный и максимальный размер зафиксированы в евро и долларах соответственно, рассказали специалисты колл-центра банка.

Для клиентов части банков размер комиссии может оказаться сюрпризом: его называют только в отделении в день перевода. Например, такая практика есть в МТС-банке. Также возможен сценарий, когда условия трансграничных переводов в юанях называются только после покупки пакета премиальных услуг. Об этом предупредили корреспондента Forbes при обращении в Локо-банк.

Бывают ли с юанем проблемы

В большинстве банков, куда обратился корреспондент Forbes под видом клиента, желающего отправить юани SWIFT-переводом в дружественную страну, сотрудники предупреждают: доставка средств ни в одну точку мира не гарантирована. О том, что SWIFT-переводы в юанях возвращаются обратно или зависают на долгое время, пишут и пользователи соцсетей. Например, один из участников Telegram-канала «SWIFT — Пропали деньги» рассказал о своем неудачном опыте отправки юаней со счета в банке БКС на свой счет в индонезийском банке OCBC NISP. По словам мужчины, к переводу он прикладывал налоговую декларацию и документы, подтверждающие источники происхождения средств. Еще один пользователь поделился историей о двух одновременно отправленных платежах в Китай на одинаковые реквизиты и за одинаковые услуги — покупка автомобиля: «В итоге по одному переводу деньги дошли за два дня, по второму — вторая неделя, розыск денежных средств не дал никаких результатов».

По данным сервиса OhMySwift, который в автоматическом режиме агрегирует информацию от крупных банков-корреспондентов и собирает отзывы пользователей о совершенных SWIFT-переводах, на 28 августа показывает 361 успешный платеж в юанях против 783 проблемных. Для сравнения: по долларам число успешных платежей, о которых известно сервису, составляет 27 557 против 2026 неудачных транзакций. В евро на 1955 удачных транзакций приходится 1190, где деньги не дошли или зависли. Число платежей в других валютах, данные о которых агрегированы сервисом, существенно ниже, чем в долларах, евро и юанях. Например, в фунтах стерлингов на эту дату зарегистрировано 48 успешных против 30 проблемных SWIFT-переводов, в швейцарских франках — пять успешных против шести проблемных, в дирхамах ОАЭ — 15 против 59, а в казахстанских тенге — 17 против 35 соответственно.

У многих российских банков основным корреспондентом по юаневым трансграничным переводам остается Bank of China, четвертый банк мира по размеру активов.

Этим летом он ограничил валютные переводы из России в банки ЕС, США, Великобритании, Швейцарии. Банки, столкнувшиеся с ограничениями, обещали найти альтернативные маршруты для клиентских денег. К концу лета у партнеров Bank of China валютные переводы в «недружественные» страны до сих пор проходят лишь в банки группы Bank of China, выяснил Forbes в ходе обзвона колл-центров.

Как отправить деньги из привычного банка

SWIFT-перевод — не единственный способ отправить юани за рубеж.

После отключения от SWIFT крупные российские банки стали осваивать альтернативные каналы — национальную китайскую систему переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

CIPS раскрывает лишь общее количество своих участников. На июль 2023 года ее сеть насчитывает 1456 участников на всех континентах. Из них в Азии 1017, в Европе — 230. До 2022 года список участников СПФС был открыт. Однако после введения первых санкций ЦБ скрыл список участников российского аналога SWIFT. По состоянию на конец февраля 2022 года к СПФС была подключена 331 организация, включая банки из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Кубы. На начало 2023 года в СПФС было 469 участников, в том числе порядка 115 нерезидентов, сообщал Банк России.

Сегодня отправить юани за рубеж можно и из подсанкционных банков.

Например, в ВТБ с осени прошлого года работают денежные переводы в материковый Китай. Канал отправки денег банк не раскрывает. «ВТБ активно внедряет для розничных клиентов новые технологии для проведения денежных переводов за рубеж. Сегодня в банке можно совершить трансграничный перевод в национальных валютах разными способами. Для переводов по реквизитам розничным клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в той национальной валюте, в которой необходимо совершить операции, и затем купить ее в приложении банка», — заявил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. По его словам, сейчас клиентам ВТБ доступны переводы средств в 12 стран, до конца года число стран и направлений трансграничных операций увеличится до 25.

Также юань по альтернативным каналам отправляют в материковый Китай Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф», банк «Санкт-Петербург», сообщили Forbes сотрудники их колл-центров. На запрос Forbes эти банки не ответили.