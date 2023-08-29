04:39 (мск), источник: Life.ru

В России майнинг могут признать отраслью промышленности

В России могут признать майнинг промышленной отраслью, а также присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом пишет газета «Известия».

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Источник: Reuters

С данной инициативой выступил крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver. Предложение уже направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В документе говорится, что наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать отрасль. Его установка также будет означать, что власти признали наличие рынка добычи криптовалют и установили контроль за ним, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Вместе с этим, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал это предложение и рассказал журналистам, что инициатива уже направлена на согласование в правительство.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности. Там добавили: эти законопроекты прорабатываются в Минфине и Минэнерго.

Ранее Лайф писал, что Верховный суд отменил оправдательный приговор россиянину по делу о легализации биткоинов. В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты и последующий разброс по чужим банковским счетам не являются отмыванием средств, полученных незаконным путём.

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