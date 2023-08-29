Рэпер Тимати и ресторатор Пинский купили Domino’s Pizza

30 августа состоится презентация предстоящего ребрендинга проекта.

На прошлой неделе стало известно, что Тимати хочет выкупить российскую сеть Domino’s Pizza после сообщений о банкротстве. Он обратился через соцсети к владельцам пиццерий, призвав их связаться с ним, чтобы обсудить вопрос покупки.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

21 августа сообщалось, что Domino’s Pizza подаст заявление о банкротстве в России. Оператор бренда DP Eurasia приостановил инвестиции в страну и отказался от роялти от российского бизнеса. По оценкам, убытки от ухода с рынков составят около 520 млн рублей.