Что будет с ценами на АЗС в сентябре: мнение экспертов

Цена Аи-95 росла на 0,5% до 72,8 тыс. руб. за тонну или примерно до 53 рублей за литр, согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это крупнейшая товарная площадка, где пополняют запасы небольшие сети АЗС, производственные нефтебазы без собственных НПЗ. На розничном рынке доля небольших АЗС — около 50%, остальное приходится на сети автозаправок крупных нефтекомпаний.

«Во-первых, сохраняется повышенный спрос на топливо, особенно в летний период», — пояснил быстрый рост цен Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. По словам эксперта этот процесс начался с 2020 года, «первого года пандемии, когда существенно подрос объем потребления топлива на внутреннем рынке».

Во время первого года пандемии люди начали активно ездить на автомобилях по регионам (были ограничения общественного транспорта), развивался внутренний туризм, включая автомобильный. И эта тенденция сохранилась — каждый год внутренний туризм все больше развивается. Только тогда это было вызвано пандемией, потому что никуда не полетишь, а сейчас обусловлено санкциями, ослаблением рубля. И люди распробовали внутренний туризм, автомобильные путешествия. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ

С 2020 года, когда начался рост оптовых цен, стоимость всех основных марок топлива на бирже обновила исторические рекорды более 20 раз. В течение следующих двух лет цена могла снижаться, достигая минимумов 2016-го, 2019-го и 2020 года. С января 2023 года стоимость только растет. В августе биржевая цена дизтоплива в РФ обновляла рекорд около 10 раз и с начала года выросла примерно в 1,6 раза, Аи-92 — в 1,8 раза, Аи-95 — в 1,9 раза, согласно данным биржи.

Власти обещают перекрыть «серый» экспорт топлива, составить список экспортреров, обязать нефтекомпании продавать больше топлива на бирже для оптовых покупателей — нефтебаз, сетей АЗС. Но пока цены только растут.

«Во-вторых, дополнительным фактором роста спроса на бензин стало закрытие ряда аэропортов с 2022 года», — подчеркнул Юшков.

Даже на море не полетишь, например, в Анапу, поэтому люди едут в отпуск на автомобилях. В итоге сильно возросло потребление бензина, например, 95-го. Подрастает спрос и на остальные виды топлива — дизель, 92-й. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ

«А отрасль нефтепереработки пока не перестроилась: не построены дополнительные топливные хранилища, по-прежнему большинство НПЗ уходит на профилактический ремонт летом», — отметил он.

Кроме этого, для нефтяников нет стимула сдерживать рост цен на АЗС, потому что государство сокращает с сентября выплаты по демпфирующему механизму в 2 раза. Демпфер — это возврат нефтяникам части уплаченных налогов в виде субсидий для сдерживания роста внутренних цен на уровне инфляции. Поэтому нефтяники не видят смысл сдерживать цены на АЗС. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ

«У государства есть механизмы сдерживания цен. Государство может понизить акциз, и это сразу приведет к снижению цен. Государство может пересмотреть выплаты по демпферу. Государство много-много чего может сделать. Но, если оно будет это делать, то возрастут расходы бюджета, любо сократятся доходы. А мы сейчас видим, что одна из главных целей государства — сокращение дефицита бюджета», — указал экономист.

Снизилось ли производство топлива?

В России нет ни дефицита топлива, ни ажиотажного спроса. Было бы ошибкой говорить, что нефтекомпании сильно сокращают производство топлива. Кирилл Родионов эксперт Института развития технологий ТЭК.

«Несмотря на то, что в июле 2023 года производство автомобильного бензина снизилась на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, по итогам первых семи месяцев 2023 года выпуск бензина увеличился на 3,7%. В свою очередь, производство дизельного топлива (ДТ) в июле 2023 года выросло на 3,7%, а по итогам первых семи месяцев 2023 года — на 6,8%», — обратил внимание Родионов.

«С другой стороны, на рынке нет ажиотажного спроса», — считает эксперт. Например, грузооборот транспорта в июне 2023 года снизился на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а по итогам первого полугодия 2023 года его сокращение достигло 2,5%.

В свою очередь, продажи новых легковых автомобилей по итогам первых семи месяцев 2023 года составили лишь 333,6 тыс. единиц — это более чем вдвое ниже показателя первых семи месяцев докризисного 2021 года (953,8 тыс. единиц).

«Поэтому для роста цен нет производственных предпосылок. Однако в силу сравнительно низких нормативов продаж бензин и дизтоплива (ДТ) на бирже, которые с сентября 2023 года составят 13% и 9,5%, у компаний есть возможности для воздействия на цены в оптовом сегменте. Поэтому оптовые цены в последние месяцы растут в диапазоне 10% для бензина и 20% для ДТ от индикативной цены (заложена в формулу расчета демпфера), которая для бензина АИ-92 составляет 56 900 ₽ за тонну, а для ДТ — 53 850 ₽/т», — пояснил Кирилл Родионов.

Этот диапазон — 10% и 20% соответственно — позволяет производителям нефтепродуктов увеличивать маржу, но при этом сохранять право на субсидии из бюджета. При превышении порога в 10% для бензина и 20% для ДТ нефтяники могут лишиться выплат, поэтому рост оптовых цен ограничен этим диапазоном.

Рост оптовых цен будет отражаться на розничных ценах, прирост которых опередит темпы инфляции. Это позволит производителям нефтепродуктов компенсировать потери из-за двукратного сокращения демпфера, которое произойдет начиная с сентября 2023 года. Изменить положение можно только за счет повышения нормативов биржевых продаж и резкого снижения топливных акцизов — это увеличит конкуренцию в рознице и при этом снизит издержки НПЗ. Кирилл Родионов, эксперт Института развития технологий ТЭК