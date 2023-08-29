18:30 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 августа до 95,71 рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 30 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,707 рубля, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.

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Официальный курс евро повышен на 23 копейки, до 103,4765 рубля.

Официальный курс юаня повышен на пять копеек, до 13,1096 рубля.

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