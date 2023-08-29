ЦБ повысил курс доллара на 30 августа до 95,71 рубля
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 30 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,707 рубля, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 30 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,707 рубля, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 23 копейки, до 103,4765 рубля.
Официальный курс юаня повышен на пять копеек, до 13,1096 рубля.