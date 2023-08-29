19:44 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о рекордном с конца июня экспорте нефти из России

С 20 по 26 августа Россия экспортировала в среднем на 800 тыс. барр. нефти в день больше, чем неделей ранее, подсчитали в Bloomberg. При этом доходы Москвы выросли на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели.

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Объем экспорта российской нефти по морю достиг 3,4 млн барр. в день, приблизившись к максимальным значениям с конца июня, подсчитал Bloomberg.

Агентство отмечает, что с 20 по 26 августа Россия экспортировала в среднем на 800 тыс. барр. нефти в день больше, чем неделей ранее. При этом наибольший рост наблюдался в балтийских портах Приморске и Усть-Луге. Экспорт нефти из Новороссийска также восстановился после штормов на прошлой неделе.

Bloomberg пишет, что пока рано говорить об «устойчивом росте» российского экспорта, поскольку этот скачок был связан с падением до 15-месячного минимума поставок топлива за рубеж и высоким внутренним спросом на нефтепродукты в России, а также послаблениями ограничений на экспорт со стороны G7.

Кроме этого, Россия еще в марте «выполнила свое обещание» и сократила добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки, что, однако, не оказало немедленного влияния на экспорт. «Потоки [российской нефти] из западных портов возросли, достигнув пика в конце мая. Последующее сокращение произошло после того, как Саудовская Аравия, производитель нефти из ОПЕК+, в одностороннем порядке провела, а затем продлила свое собственное сокращение добычи, оказав давление на Россию, чтобы она осуществила собственное сокращение», — говорится в статье.

Как отмечает агентство, морские поставки сырой нефти из России стабилизировались на уровне чуть ниже 3 млн барр. в день в среднем за четыре недели, что примерно на 450 тыс. барр. в день ниже среднего уровня, наблюдавшегося в феврале. Больше всего поставки нефти сократились в азиатские страны, хотя за последнюю неделю вновь немного подросли — с 2,53 млн до 2,57 млн барр. в день в среднем за четыре недели.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия — обе страны, по данным Bloomberg, за последнюю неделю экспортировали чуть больше 1 млн барр. нефти в день. Экспорт в Турцию составил примерно 150 тыс. барр в день, в остальную Европу — около 125 тыс. барр.

При этом экспортная выручка России за последние четыре недели выросла на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели, сообщило агентство.

Страны ЕС в декабре 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру». Таким образом, страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась продавать свою нефть странам, присоединившимся к «потолку цен». На фоне этого дисконт на российскую нефть вырос, что привело к резкому сокращению нефтегазовых доходов. Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать эту скидку для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле.

Также Москва дважды объявляла о добровольном сокращении добычи нефти — на 500 тыс. барр. в сутки в марте и августе соответственно. В сентябре Москва намерена сократить экспорт еще на 300 тыс. барр., сообщал кабмин. Из данных МЭА следовало, что за первое полугодие 2023 года российский нефтяной экспорт снизился более чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2022-го — с $120,4 млрд до $77,4 млрд.

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