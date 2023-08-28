В Роскачестве назвали очевидные признаки фальшивых денег. Запомните их

Сообщения об обнаружении в обороте фальшивых денег появляются регулярно. Несколько дней назад такую поддельную банкноту выявили в Камышине Волгоградской области. В Telegram регионального управления МВД пояснили, что в полицию Камышина обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина, сообщив, что неизвестные мужчины расплатились фальшивой денежной купюрой достоинством 5000 рублей.

От фальшивых банкнот не застрахован никто. Как распознать поддельные деньги — РБК Life рассказали в Роскачестве.

По словам экспертов ведомства, если к человеку попала фальшивая купюра, это грозит ему не только денежными потерями, но и возможными проблемами с законом. Наказание за изготовление и сбыт фальшивых денег предусмотрено в 186 статье Уголовного Кодекса России, это от 5 до 8 лет лишения свободы.

Общие признаки подлинности для всех банкнот

водяные знаки;

На купюрах старого образца нанесен один знак комбинированного типа — цифра номинала и тонированное изображение. На банкнотах более позднего выпуска присутствуют два водяных знака на полях справа и слева.

«Важно проверять не только наличие знака, но и качество его исполнения. На фальшивках может быть другой тон, менее четкие границы знаков. Чтобы иметь образец для сличения, изучите купюры, в подлинности которых вы уверены».

краски, меняющие цвет;

​Такие элементы присутствуют на банкнотах большого номинала: 1000, 2000 и 5000 рублей. Если повертеть купюру в руках, свет будет по разному падать на поверхность и станет заметно изменение цвета определенных частей изображения.

«Эффект может быть разным: перемещение цветной полосы в середине изображения (на поздних 1000 и 5000 рублей), изменение цвета (на старых вариантах 1000 и 5000 рублей), изменение цвета и перемещение блестящей полосы (на 2000 рублей)».

Фальшивые купюры или вообще не имеют такого эффекта, или он у них слабо выражен, например, меняется оттенок, но не цвет.

муаровые полосы;

Такие полосы тоже становятся видны при изменении освещения, их можно заметить при смене угла зрения. Тогда проступят невидимые ранее «бензиновые» полосы на декоративных элементах изображения.

скрытые цветные цифры;

На купюрах 500 и 2000 рублей на однотонном поле при наклоне появляются цветные цифры, обозначающие их номинал.

кипп-эффект;

Это изображение символа рубля «₽», которое становится видимым на орнаментальной ленте банкноты при рассмотрении денег под острым углом в отраженном свете.

защитные нити;

Они «вшиты» в деньги и визуально выглядят как «металлические серые» полосы на банкноте. Фальшивомонетчикам сложно воспроизвести их по всем правилам, но лучше при проверке «на глаз» сравнить подлинный вид защитных нитей с купюрой, в которой точно сомнений нет.

Помимо перечисленных выше общих признаков есть и отдельные маркеры подлинности для банкнот разных номиналов.

Важно: косвенным признаком подлинности банкноты эксперты называют ее «качество». Это устойчивость к умеренным повреждениям, качественная яркая краска, которая не осыпается и не плывет от небольшого воздействия, ровные края, аккуратные линии на рисунках и символах.

«Конечно, сейчас не так часто встречаются совсем уж грубые подделки, нарисованные “фломастерами на коленке”. Но общее впечатление от банкноты тоже имеет значение, не стоит его игнорировать», — отметили в Роскачестве.

Как отличить подлинные и поддельные банкноты разного номинала, эксперты пояснили в своей инструкции.

100 рублей

водяные знаки поддельной купюры имеют четкие очертания, а в оригинале они размытые.

фальшивая купюра из-за низкого качества краски будет страдать от воды, если ее слегка намочить. При складывании краска может осыпаться.

металлизированная полоска у подделки может быть прерывистой, тогда как у оригинальной купюры она ныряющая — 5 участков выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны, а на просвет она выглядит сплошной темной полосой.

в настоящей купюре надпись «Билет Банка России» — рельефная, это можно почувствовать на ощупь.

перфорация в настоящей купюре сделана ровными параллельными рядами микроотверстий, которые на ощупь не ощущаются.

500 рублей

на оборотной стороне справа у подлинной купюры видна защитная нить шириной 5 мм с периодически повторяющимся изображением числа 500 в прямом и перевернутом начертании, и ромб.

если изучить банкноту на просвет, то справа от парусника можно увидеть число 500, выполненное из рядов микроотверстий, неосязаемых на ощупь.

1000 рублей

у подлинной банкноты защитная нить выходит на поверхность бумаги на лицевой стороне в окне фигурной формы («витражное окно»). При наклоне купюры на фрагменте защитной нити, видимом в «витражном окне», можно увидеть повторяющееся изображение числа 1000 и ромба или радужный блеск без изображения.

у настоящей купюры есть комбинированный водяной знак — справа на купонном поле на свет проглядывается голова памятника Ярославу Мудрому и примыкающий к нему водяной знак — 1000.

5000 рублей

настоящие деньги имеют комбинированный водяной знак — на правом поле лицевой части расположен водяной знак в виде портрета Николая Муравьева-Амурского. К нему примыкает водяной знак — обозначение числа 5000.

у подлинной банкноты есть эффект перемещения цифр — на выходящей защитной линии в левой части лицевой поверхности видны повторяющиеся изображения чисел 5000. Если изменить угол зрения, то отдельные цифры смещаются относительно друг друга.

тонкие рельефные штрихи слева и справа на лицевой части можно увидеть и почувствовать на ощупь на настоящей купюре.

если смотреть купюру на просвет, то справа от парусника можно увидеть число 5000, выполненное из рядов микроотверстий, не осязаемых на ощупь.

«Рекордсменкой» по подделыванию является самая крупная купюра в 5000 рублей, поэтому следует быть особенно внимательными при расчетах с ненадежными источниками (при размене денег и так далее).

Ранее появилось мобильное приложение «Банкноты Банка России», с помощью которого можно ознакомиться с купюрами, находящимися в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки, а также получить необходимую информацию для самостоятельной проверки их подлинности без специального оборудования.

Помимо фальшивых денег можно принять за настоящие купюры и так называемые сувенирные или игрушечные банкноты из магазина приколов. В этой связи особенно внимательными приходится быть кассирам, работающим не в крупных сетевых супермаркетах, а в небольших магазинчиках, где нет специального оборудования. В большом потоке покупателей продавцу может не хватить времени пристально изучить такую купюру.