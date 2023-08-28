14:00 (мск), источник: РБК Life

В Роскачестве назвали очевидные признаки фальшивых денег. Запомните их

«Рекордсменкой» по подделыванию является самая крупная купюра в ₽5 тыс.

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Источник: Reuters

Сообщения об обнаружении в обороте фальшивых денег появляются регулярно. Несколько дней назад такую поддельную банкноту выявили в Камышине Волгоградской области. В Telegram регионального управления МВД пояснили, что в полицию Камышина обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина, сообщив, что неизвестные мужчины расплатились фальшивой денежной купюрой достоинством 5000 рублей.

От фальшивых банкнот не застрахован никто. Как распознать поддельные деньги — РБК Life рассказали в Роскачестве.

По словам экспертов ведомства, если к человеку попала фальшивая купюра, это грозит ему не только денежными потерями, но и возможными проблемами с законом. Наказание за изготовление и сбыт фальшивых денег предусмотрено в 186 статье Уголовного Кодекса России, это от 5 до 8 лет лишения свободы.

Общие признаки подлинности для всех банкнот

  • водяные знаки;

На купюрах старого образца нанесен один знак комбинированного типа — цифра номинала и тонированное изображение. На банкнотах более позднего выпуска присутствуют два водяных знака на полях справа и слева.

«Важно проверять не только наличие знака, но и качество его исполнения. На фальшивках может быть другой тон, менее четкие границы знаков. Чтобы иметь образец для сличения, изучите купюры, в подлинности которых вы уверены».

  • краски, меняющие цвет;

​Такие элементы присутствуют на банкнотах большого номинала: 1000, 2000 и 5000 рублей. Если повертеть купюру в руках, свет будет по разному падать на поверхность и станет заметно изменение цвета определенных частей изображения.

«Эффект может быть разным: перемещение цветной полосы в середине изображения (на поздних 1000 и 5000 рублей), изменение цвета (на старых вариантах 1000 и 5000 рублей), изменение цвета и перемещение блестящей полосы (на 2000 рублей)».

Фальшивые купюры или вообще не имеют такого эффекта, или он у них слабо выражен, например, меняется оттенок, но не цвет.

  • муаровые полосы;

Такие полосы тоже становятся видны при изменении освещения, их можно заметить при смене угла зрения. Тогда проступят невидимые ранее «бензиновые» полосы на декоративных элементах изображения.

  • скрытые цветные цифры;

На купюрах 500 и 2000 рублей на однотонном поле при наклоне появляются цветные цифры, обозначающие их номинал.

  • кипп-эффект;

Это изображение символа рубля «₽», которое становится видимым на орнаментальной ленте банкноты при рассмотрении денег под острым углом в отраженном свете.

  • защитные нити;

Они «вшиты» в деньги и визуально выглядят как «металлические серые» полосы на банкноте. Фальшивомонетчикам сложно воспроизвести их по всем правилам, но лучше при проверке «на глаз» сравнить подлинный вид защитных нитей с купюрой, в которой точно сомнений нет.

Помимо перечисленных выше общих признаков есть и отдельные маркеры подлинности для банкнот разных номиналов.

Важно: косвенным признаком подлинности банкноты эксперты называют ее «качество». Это устойчивость к умеренным повреждениям, качественная яркая краска, которая не осыпается и не плывет от небольшого воздействия, ровные края, аккуратные линии на рисунках и символах.

«Конечно, сейчас не так часто встречаются совсем уж грубые подделки, нарисованные “фломастерами на коленке”. Но общее впечатление от банкноты тоже имеет значение, не стоит его игнорировать», — отметили в Роскачестве.

Как отличить подлинные и поддельные банкноты разного номинала, эксперты пояснили в своей инструкции.

100 рублей

  • водяные знаки поддельной купюры имеют четкие очертания, а в оригинале они размытые.
  • фальшивая купюра из-за низкого качества краски будет страдать от воды, если ее слегка намочить. При складывании краска может осыпаться.
  • металлизированная полоска у подделки может быть прерывистой, тогда как у оригинальной купюры она ныряющая — 5 участков выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны, а на просвет она выглядит сплошной темной полосой.
  • в настоящей купюре надпись «Билет Банка России» — рельефная, это можно почувствовать на ощупь.
  • перфорация в настоящей купюре сделана ровными параллельными рядами микроотверстий, которые на ощупь не ощущаются.

500 рублей

  • на оборотной стороне справа у подлинной купюры видна защитная нить шириной 5 мм с периодически повторяющимся изображением числа 500 в прямом и перевернутом начертании, и ромб.
  • если изучить банкноту на просвет, то справа от парусника можно увидеть число 500, выполненное из рядов микроотверстий, неосязаемых на ощупь.

1000 рублей

  • у подлинной банкноты защитная нить выходит на поверхность бумаги на лицевой стороне в окне фигурной формы («витражное окно»). При наклоне купюры на фрагменте защитной нити, видимом в «витражном окне», можно увидеть повторяющееся изображение числа 1000 и ромба или радужный блеск без изображения.
  • у настоящей купюры есть комбинированный водяной знак — справа на купонном поле на свет проглядывается голова памятника Ярославу Мудрому и примыкающий к нему водяной знак — 1000.

5000 рублей

  • настоящие деньги имеют комбинированный водяной знак — на правом поле лицевой части расположен водяной знак в виде портрета Николая Муравьева-Амурского. К нему примыкает водяной знак — обозначение числа 5000.
  • у подлинной банкноты есть эффект перемещения цифр — на выходящей защитной линии в левой части лицевой поверхности видны повторяющиеся изображения чисел 5000. Если изменить угол зрения, то отдельные цифры смещаются относительно друг друга.
  • тонкие рельефные штрихи слева и справа на лицевой части можно увидеть и почувствовать на ощупь на настоящей купюре.
  • если смотреть купюру на просвет, то справа от парусника можно увидеть число 5000, выполненное из рядов микроотверстий, не осязаемых на ощупь.

«Рекордсменкой» по подделыванию является самая крупная купюра в 5000 рублей, поэтому следует быть особенно внимательными при расчетах с ненадежными источниками (при размене денег и так далее).

Ранее появилось мобильное приложение «Банкноты Банка России», с помощью которого можно ознакомиться с купюрами, находящимися в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки, а также получить необходимую информацию для самостоятельной проверки их подлинности без специального оборудования.

Помимо фальшивых денег можно принять за настоящие купюры и так называемые сувенирные или игрушечные банкноты из магазина приколов. В этой связи особенно внимательными приходится быть кассирам, работающим не в крупных сетевых супермаркетах, а в небольших магазинчиках, где нет специального оборудования. В большом потоке покупателей продавцу может не хватить времени пристально изучить такую купюру.

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