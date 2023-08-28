В рейтинге богатейших женщин семь участниц с состоянием более $1 млрд

Forbes Woman опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Прошлый рейтинг вышел в 2021 году. За прошедшие два года совокупное состояние участниц списка увеличилось, пусть и незначительно, и достигло рекордной цифры — $25,7 млрд (результат 2021 года — $25,3 млрд). При этом в нем семь участниц с оценкой капитала выше $1 млрд, а до этого было не более трех женщин-миллиардеров.

Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.

Несмотря на рост выручки принадлежащего ей крупнейшего онлайн-ретейлера «Вайлдберриз», оценка состояния Бакальчук за два года снизилась — в 2021-м она составляла $13 млрд.

Интересно, что четверо из семи миллиардерш — новички рейтинга. Это связано с тем, что в 2022 году из-за санкционного давления на Россию и бизнес российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам (или наемным управляющим).

Например, на втором месте с $2,8 млрд — Татьяна Литвиненко, владеющая 20,6% акций «Фосагро». Акции она получила в мае 2022 года от супруга, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко (№ 40 в рейтинге богатейших бизнесменов России). Также известно, что с 2009-го по 2016 год Татьяна Литвиненко была совладельцем компании «Центр обслуживания на Наличной улице».

На третьем — Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча (№ 20 в рейтинге богатейших бизнесменов России). Она владеет 30% холдинговой компании USM (ей принадлежат доли в производителе железной руды «Металлоинвест», телекоммуникационном операторе «Мегафон» и других активах), благодаря чему ее капитал оценивается в $2,5 млрд.

На четвертом месте рейтинга — Марина Мордашова, которая в 2022 году получила 52% акций золотодобывающей компании Nordgold от своего мужа, миллиардера Алексея Мордашова (№ 5 в рейтинге богатейших бизнесменов России). В июне 2022-го Министерство финансов США включило обоих супругов в санкционный список.

Еще одна новая участница рейтинга — Виктория Михельсон, занимающая седьмое место с $1,2 млрд. В январе 2023 года отец Виктории, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон (№ 4 в рейтинге богатейших бизнесменов России), передал дочери компанию «Оптима», которой, по последним опубликованным данным, принадлежало 2,3% акций «Новатэка» и 100% ООО «ГЭС-2» — юридического лица Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

Пятое место рейтинга занимает бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, чье состояние с 2021 года выросло с $1,3 млрд до $1,55 млрд. Вместе с сыновьями она контролирует более 80% акций группы «Черкизово», одного из крупнейших производителей продуктов питания в России.

Из-за появления в рейтинге новых участниц Елена Батурина, занимавшая в прошлом рейтинге второе место, сместилась на шестое. Оценка ее капитала не изменилась — $1,3 млрд.