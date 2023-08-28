В 2024-м планируется запуск сервиса быстрых переводов ценных бумаг

По его словам, НРД планирует активно тестировать сервис по быстрым переводам ценных бумаг в конце этого года и начале следующего и уже в 2024-м планируется запуск системы.

«Мы будем делать это, даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации. Планируем осуществить запуск в первом квартале 2024 года. С нашей стороны 2024-й будет годом промоушена и подключения брокеров, которые заинтересуются сервисом», — сказал он.

Председатель правления НРД добавил: опыт системы быстрых платежей (СБП) позволяет прогнозировать, что уйдет два-три года на проникновение, а потом это станет стандартной процедурой. У НРД уже есть технологический сервис, а профучастникам нужно будет осуществить интеграцию своего приложения и клиентского пути.

«Сейчас мы прорабатываем это. Со стороны участников требуется в приложении сделать условную кнопку “перевести бумаги”. Это простой клиентский путь, когда в несколько кликов дается распоряжение, а НРД уже переведет пакетом», — объяснил Жидков.

Нововведение позволит решить проблему переводов активов физлиц, сократив процесс с нескольких дней, а то и недель, до нескольких часов, а также удешевит услугу, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Они уверены, что внедрение системы повысит конкуренцию за клиентов среди профучастников, поскольку сейчас далеко не все из них предоставляют услугу по переводу ценных бумаг. В итоге клиенты брокеров должны или продавать бумаги, или оставаться в старой компании.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что регулятор поддерживает инициативу НРД по созданию сервиса, позволяющего частному инвестору совершать быстрые переводы своих ценных бумаг между брокерами.

«Сейчас вместе с участниками рынка мы изучаем возможные технологические решения, анализируем риски проекта и перспективы его реализации», — отметили в ЦБ.

И глава профильного комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также заявил о своей поддержке нового сервиса. По его словам, на рынке важно двигаться быстрее других, особенно в нынешних условиях.

«Будем поддерживать, в том числе в законодательном плане, новшества, способствующие движению вперед», — сказал депутат.