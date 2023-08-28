Как розничные инвесторы торгуют на Мосбирже

Биржа попала в оборот

Мосбиржа отчиталась о финансовых и операционных результатах, сумев конвертировать оживление на фондовых рынках в достойные цифры. Комиссионные доходы торговой площадки выросли на 48% — до 12 млрд рублей, в основном за счет роста оборота на фондовом, денежном и срочном рынках.

Процентные доходы, наоборот, снизились почти на 24% — до 9 млрд рублей на фоне передачи счетов типа «С» в адрес АСВ, по которым ранее биржа получала повышенные доходы. Чистая прибыль прибавила 46%, составив 12 млрд рублей, однако скорректированный показатель вырос всего на 6%.

Отчеты Мосбиржи позволяют не только судить об эффективности торговой площадки, но заглянуть в структуру и динамику отечественного фондового рынка, где с середины 2022 года балом заправляют розничные клиенты.

Не баг, а фьючи

Рекордное оживление мы наблюдаем в акциях: во втором квартале 2023 года комиссионные доходы Мосбиржи выросли почти в 3,5 раза, до 1,617 млрд рублей при росте объемов торгов на 111,4%, с 2,5 до 5,3 трлн рублей. На показатель оказали влияние не только общее оживление фондового рынка на фоне выплат дивидендов крупнейших эмитентов, но и IPO CarMoney и Genetico. Выросло и число сделок: в течении квартала ежемесячно сделки совершали свыше 2,6 млн клиентов.

Долговой рынок показал более скромную динамику: здесь доходы выросли в 3 раза, до 712 млн рублей при росте объема торгов на 173,7%, до 3,9 трлн рублей. Как отмечает Мосбиржа, первичный рынок демонстрировал высокую активность в преддверии ожидаемых решений по денежно-кредитной политике. В отличие от ценных бумаг, валютный рынок показал более скромную динамику в 39,8% при росте торгов на 19,4%. При этом структура объема торгов слегка сместилась в сторону менее прибыльного своп-сегмента, который вырос на 8,1%, а объем таких операций увеличился на четверть.

Еще один динамичный тренд — срочный рынок, который вырос на на 18,1%, при этом комиссионные доходы по ним выросли в 2,6 раза, до 1,464 млрд рублей. Структура объема торгов сместилась в сторону товарных фьючерсов, а также фьючерсов на акции. Объем торгов контрактами на товарные инструменты вырос в 3,6 раза, а торгов контрактами на акции увеличился на 33%.

Опцион на получку

Помимо оживления торговли, продолжается и приток розничных инвесторов. С начала 2023 года новыми клиентами Мосбирже стали более 3 млн человек, что дает оптимистичный взгляд на дальнейший рост показателей торговой площадки. Только за первое полугодие Мосбиржа заработала 11,6 рубля на одну акцию, что эквивалентно 7,5% полугодовой доходности на акцию.

В базовом сценарии Мосбиржа имеет шанс заработать около 34−36 млрд рублей по итогам 2023 года, что эквивалентно 10% акционерной доходности.