Как розничные инвесторы торгуют на Мосбирже

Мосбиржа отчиталась о финансовых и операционных результатах, сумев конвертировать оживление на фондовых рынках в достойные цифры. Комиссионные доходы торговой площадки выросли на 48% — до 12 млрд рублей, в основном за счет роста оборота на фондовом, денежном и срочном рынках.
Процентные доходы, наоборот, снизились почти на 24% — до 9 млрд рублей на фоне передачи счетов типа «С» в адрес АСВ, по которым ранее биржа получала повышенные доходы. Чистая прибыль прибавила 46%, составив 12 млрд рублей, однако скорректированный показатель вырос всего на 6%.
Отчеты Мосбиржи позволяют не только судить об эффективности торговой площадки, но заглянуть в структуру и динамику отечественного фондового рынка, где с середины 2022 года балом заправляют розничные клиенты.
Рекордное оживление мы наблюдаем в акциях: во втором квартале 2023 года комиссионные доходы Мосбиржи выросли почти в 3,5 раза, до 1,617 млрд рублей при росте объемов торгов на 111,4%, с 2,5 до 5,3 трлн рублей. На показатель оказали влияние не только общее оживление фондового рынка на фоне выплат дивидендов крупнейших эмитентов, но и IPO CarMoney и Genetico. Выросло и число сделок: в течении квартала ежемесячно сделки совершали свыше 2,6 млн клиентов.
Долговой рынок показал более скромную динамику: здесь доходы выросли в 3 раза, до 712 млн рублей при росте объема торгов на 173,7%, до 3,9 трлн рублей. Как отмечает Мосбиржа, первичный рынок демонстрировал высокую активность в преддверии ожидаемых решений по денежно-кредитной политике. В отличие от ценных бумаг, валютный рынок показал более скромную динамику в 39,8% при росте торгов на 19,4%. При этом структура объема торгов слегка сместилась в сторону менее прибыльного своп-сегмента, который вырос на 8,1%, а объем таких операций увеличился на четверть.
Еще один динамичный тренд — срочный рынок, который вырос на на 18,1%, при этом комиссионные доходы по ним выросли в 2,6 раза, до 1,464 млрд рублей. Структура объема торгов сместилась в сторону товарных фьючерсов, а также фьючерсов на акции. Объем торгов контрактами на товарные инструменты вырос в 3,6 раза, а торгов контрактами на акции увеличился на 33%.
Помимо оживления торговли, продолжается и приток розничных инвесторов. С начала 2023 года новыми клиентами Мосбирже стали более 3 млн человек, что дает оптимистичный взгляд на дальнейший рост показателей торговой площадки. Только за первое полугодие Мосбиржа заработала 11,6 рубля на одну акцию, что эквивалентно 7,5% полугодовой доходности на акцию.
В базовом сценарии Мосбиржа имеет шанс заработать около 34−36 млрд рублей по итогам 2023 года, что эквивалентно 10% акционерной доходности.
Однако процент прибыли, который будет направлен на выплату акционерам, остается неизвестной переменной. Ранее компания направляла большую часть полученной прибыли на выплаты дивидендов, но по итогам 2022 года Мосбиржа направила на выплаты только 30% прибыли.